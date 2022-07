Winona Ryder: “Empiezo un nuevo capítulo en mi carrera como actriz”

De “Beetlejuice” a “Stranger Things”, Winona Ryder se ha consolidado como una actriz a medio camino entre lo extraño y lo entrañable. Desde su primer papel en la película de 1985 “Lucas”, la actriz estadounidense se ha hecho un nombre y ha protagonizado grandes franquicias como “Star Trek”. Y ahora se convierte en la dama del terror de los tiempos con un nuevo proyecto llamado “Gone In The Night”, antes conocido como “The Cow”.

En un misterioso thriller, dirigido por Eli Horowitz, Ryder interpreta a Kath, una divorciada de unos 40 años que intenta disfrutar de una escapada de fin de semana con su novio de unos 30 años, Max (John Gallagher Jr.), en una remota cabaña de alquiler. Los problemas comienzan cuando su Airbnb está reservado con otra pareja. Los cuatro acuerdan compartir el espacio durante la noche, pero cuando Kath se despierta por la mañana, descubre que Max se ha escapado con Greta (Brianne Tju), la novia de la otra pareja...

P: Te ofrecen los papeles de madre, pero en esta película interpretas a una mujer con un novio que es básicamente su hijo.

- Este guión era diferente. Era mucho más que algo al servicio de la trama. Así que fue una gran oportunidad para trabajar en una gran historia escrita por Horowitz.

P: Parece que interpretas a madres poco convencionales.

- Es como todas las películas de Marsha Mason que eran tan buenas, y “Alicia ya no vive aquí”. No estoy comparando la mía con esas películas, pero ves a Marsha Mason en esas películas, y es un portento. Hay algo tan desgarrador y humano en ellas.

P: ¿Qué te parece el final de “Stranger Things”?

- La reacción a la serie ha sido completamente abrumadora en el mejor sentido posible. Firmé en “Stranger Things” porque era un papel que nunca había hecho y era un género que nunca había hecho y me permitió comenzar un nuevo capítulo en mi carrera de actriz.

P: Has conseguido una nueva generación de fans gracias a “Stranger Things”.

- Bueno, eso es emocionante para mí porque son jóvenes. Muchos de ellos son bastante jóvenes, y creo que es importante y oportuno. Así que estoy muy emocionado de que la gente la vea. Creo que te golpea. Es algo visceral y gutural lo que ocurre cuando lo ves. También me gustó mucho la complejidad de nuestros personajes.

P: Tienes fama de ser un poco rara, perdona que te lo diga.

- Siempre he sido un bicho raro. Incluso cuando rodé “Beetlejuice”. Acababa de empezar la pubertad y el personaje de Lydia me ayudó a entender por lo que estaba pasando. Nunca me consideré atractiva ni popular, pero he tenido la suerte de trabajar con directores que me entendían. Como actriz, he tenido mucha suerte porque la sola experiencia ya es una recompensa para mí.

P: ¿Te ha costado mucho tiempo volver a la gran pantalla?

- Sí. Me tomé un tiempo deliberadamente. Durante este paréntesis, me mudé a San Francisco y comencé una nueva etapa. Necesitaba estar más cerca de mi familia.

“No sé cuál será mi futuro, pero tengo claro que si los proyectos que me ofrecen no son buenos, prefiero no trabajar. Tengo otros intereses en la vida. Si mi corazón no está en cada historia que interpreto, no tiene sentido hacerlo”. — Winona Ryder, actriz estadounidense.

P: ¿Ha cambiado Hollywood desde que empezaste a trabajar como actriz?

- Es una industria completamente diferente. Tengo la sensación de que la atención del público se ha reducido. Ya no se hacen películas de época y yo interpreté muchas en el pasado. Ahora es mucho más difícil tener éxito. Acabo de cumplir 50 años y llevo mucho tiempo en este negocio, créame cuando le digo que sé de lo que hablo.

P: ¿Sueles leer lo que se publica sobre ti?

- No. Ni siquiera tengo computadora, mi dirección de correo electrónico está en el teléfono. Es un mundo que confunde a los demás. Mis padres son escritores y sus artículos siempre son comentados por el público. A veces esos mensajes les afectan más de lo que les gustaría.

P: En el pasado, declaraste que hay que sufrir para ser actor. ¿Sigues pensando lo mismo?

- No. Tenía diecinueve años cuando dije eso. Fue un momento en el que mi generación se guiaba por lo que otros actores habían hecho para crear sus personajes y realmente creía que tenía que torturarme para llegar a la esencia de mis interpretaciones. He crecido, he aprendido, he trabajado con Meryl Streep y he descubierto que puedes actuar y tener a tus hijos esperándote en el plató porque al final sigues siendo tú y las interpretaciones son sólo ficción.

P: ¿Disfrutas más del proceso de actuación ahora?

- Sí. Aunque cada proyecto es una experiencia diferente y hay que ir al baúl de los recuerdos personales para dar a cada papel el sentimiento adecuado.

P: ¿Cómo esperaba que fuera la reacción del público tras su gran regreso en Stranger Things?

- Es muy difícil para mí verme a través de los ojos del espectador. No puedo sentarme aquí y hablar como si fuera un icono, al contrario. Intento alejarme de las etiquetas que quieren colgarme. Como artista, me interesa seguir participando en proyectos que muestren la variedad de mi registro interpretativo. No quiero caer en el estereotipo de un estilo de personaje. Recuerdo que cuando hice la película Reality Bites (“La dura realidad”) nadie esperaba que fuera un éxito y de repente todos los actores se convirtieron en la nueva generación X.

P: ¿Te enviaron antes mejores guiones?

- Pasaron varias cosas al mismo tiempo. Dejé de actuar, luego Hollywood empezó a cambiar, se hacen menos películas y las que se ruedan son casi todas de terror o comedias.

P: ¿Cuál es tu actitud hacia tu profesión en este momento?

- No sé cuál será mi futuro, pero tengo claro que si los proyectos que me ofrecen no son buenos, prefiero no trabajar. Tengo otros intereses en la vida. Si mi corazón no está en cada historia que interpreto, no tiene sentido hacerlo.

P: ¿Te consideras una mujer ambiciosa?

- Me han preguntado antes por mi ambición y la verdad es que no creo que lo sea. Empecé esta profesión muy joven y lo hice por diversión.

P: ¿Te afectó no haber tenido una infancia normal?

- Cuando miro atrás veo cómo me han juzgado, analizo esa época y encuentro algo en mí que podría afrontar su situación de otra manera, pero no quiero confundirme porque me volvería loca. Estoy en un momento feliz de mi existencia y así quiero seguir siendo.

15 de julio

Es la fecha en la que se estrenará “Gone In The Night” en los cines. Estará disponible en digital y on demand el 2 de agosto.