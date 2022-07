Doctora Cordero barre con Ricardo Lagos por “creerse el cuento del gran estadista”

La doctora María Luisa Cordero se fue con todo contra el expresidente Ricardo Lagos, luego que hiciera noticia por criticar la propuesta de nueva Constitución y su esposa, Luisa Durán, reclamara en la Revista YA que el país no lo valoró. Ante esto, la diputada se las cantó claritas en Twitter y le recordó por qué no lo querían, tanto.

“Respecto a el Ex Pdte. Lagos, doña Luisa dice:”le dolió que el Pdte @gabrielboric no lo mencionara cuando habló de otros ex Pdtes”. Es positivo que sea tan sensible, pero, don Ricardo, a nosotros NOS SIGUEN DOLIENDO: los Tag, las pérdidas para los afiliados a AFPs,el tren al sur”, escribió en la red social.

“Según la entrevista a su señora, él es muy sensible a que lo dejen de querer y no lo consideren. Eso es porque él es soberbio y se creyó el cuento del gran estadista. Pero el nos dejó clavados con el Tag y las pérdidas de AFP para afiliados. Como lo van a querer @RicardoLagos”, le recordó la diputada, respecto a los convenios económicos que irían en desarrollo del país durante su mandato.

“Las autopistas y que sea visto como el Pdte de los grandes grupos económicos. Habla muy bien que Ud. se afecte por esa falta de cariño de la gente ¿Qué esperaba?. Lo suyo se soluciona con una terapia y el amor de su familia. A nosotros en cambio, nos dejó clavados por años con tag”.

“El envía una carta manifestando su desazón por el proceso constituyente. Algunos elevan sus palabras casi a las de un profeta, ”Así habló Zaratustra”, el profeta iraní; no se decanta por ninguna opción(típico de él) y más encima manda recadito que le duele que no lo quieran”, siguió la especialista psiquiátrica.

El reclamo de Luisa Durán

En la entrevista de El Mercurio, la exprimera dama señaló que “yo creo que su figura no ha sido apreciada como debía. No se trata de que tengamos aplausos, pero creo que no ha habido, desde el punto de vista de los propios militantes de la Concertación, ningún interés especial en defender su figura y, de paso, la figura de ellos mismos”.

Además, comentó que le dio pena cuando el Presidente Gabriel Boric omitió nombrar a Ricardo Lagos durante su asunción al mando, como sí lo hizo con los otros jefes de Estado.