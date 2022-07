Loncon: La expropiación de tierras según norma “va a depender de quién quiera”

La expresidenta de la CC, Elisa Loncon, se volvió a pronunciar sobre cómo está planteada la expropiación de tierras y el derecho a la propiedad privada en la propuesta de nueva Constitución, en un nuevo debate organizado por la Universidad Católica este jueves, donde también estuvo presente el exconstituyente Ruggero Cozzi (RN).

Recordemos que solo ayer, causaron bastante polémica sus dichos en relación a la redistribución de la riqueza y su rol para garantizar derechos sociales. Por eso vuelven a llamar la atención con su interpretación de la norma constitucional de expropiacion, en específico cuando fue consultada sobre cuáles serían las tierras que el pueblo mapuche podría reclamar en el futuro.

“Se llama Wallmapu (…) ahora está desdibujado y para eso la comisión presidencial compuesta por distintas autoridades, de distintas disciplinas, tiene que delimitar, ahora no está delimitado, está la fragmentación y lo que han documentado los historiadores sobre el despojo”, precisó Loncon.

A esto añadió que el artículo 78° habla sobre la restitución como un mecanismo “preferente” para la recuperación de los territorios. En esa línea aclaró que “no es que Temuco será parte del territorio, tampoco Pucón ni las segundas casas que tienen las personas a las orillas de los lagos, porque se respeta la propiedad privada y hay un mecanismo legal que dice que será vía expropiación. Cuando la persona que tiene la tierra está de acuerdo con la expropiación, se paga un precio justo”.

La periodista que moderó el debate, Mónica Rincón, corrigió a Loncon diciendo que “una cosa es que se respete la propiedad privada, pero a uno le pueden expropiar aunque uno no quiera”.

Pero ahí, la exconvencional volvió a insistir en el tema señalando que “en la norma que se instala acá dice que va a depender de quién quiera esa expropiación y si no la quiere, no se hace, no se va a realizar” , por lo que fue refutada nuevamente por Rincón, quien argumentó que eso no lo dice la propuesta.

“La expropiación como mecanismo no se contrapone respecto a la propiedad privada, porque pueden coexistir ambos. Pero no es efectivo que en la Constitución, en la propuesta diga que si uno no quiere no le expropian. Eso no lo dice la propuesta” , le explicó la periodista.