Rojas Vade sería “Un Santo”: La polémica opinión de ME-O al ser consultado por proceso constituyente

El ex candidato presidencial, Marco Henríquez Ominami, fue invitado al programa La entrevista del portal Pura Noticia, conducido por el periodista Pablo Yutronic. En la instancia, fue consultado por la propuesta de Nueva Constitución y también por la carta magna vigente que fue escrita en 1980. En ese contexto, fue que aseguró:

“Se demoraron años en hacer la del 80, tomando café y galletas en privado y sin escrutinio público, probablemente Rojas Vade sea un santo al lado de esos abogados, probablemente sea un santo”, indicó.

De todas maneras, y a pesar que dijo apoyar la opción Apruebo, se mostró algo preocupado por lo que pueda ocurrir en el plebiscito del próximo 4 de septiembre. De hecho, Enríquez-Ominami ha recorrido el país en el último tiempo y palpitado el sentir de la gente. Bajo esa experiencia realizó su análisis sobre lo que podría suceder con el resultado de las próximas votaciones.

“Fue un proceso menos participativo de lo que se necesitaba, son responsables (constituyentes) pero no culpables. He recorrido siete regiones, 20 comunas y te puedo decir que la gente no siente propio el texto, porque el proceso no tuvo recursos ni tiempo. Lo que llevó a este proceso constituyente fue la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, se llevó mucho tiempo discutiendo de aborto, de identidad de género y de pueblos originarios”, aseguró

Aunque también defendió, la nueva propuesta constitucional: “Ojo que el texto del ‘80 también se siente bien ajeno, nadie lo siente propio. Sí te confirmo que lo que las encuestas indican lo que percibo, veo a un mundo progresista desmovilizado, veo a las grandes autoridades regionales desmovilizadas”, señaló.

De todos modos rescató que el proceso constituyente actual haya sido diverso y por eso sacó a colación al constituyente Rodrigo Rojas Vade: “Quiero ser justo también con los constituyentes. En un año hicieron un texto constitucional, lo que los otros oligarcas, blancos, abogados, vinculados a la derecha y militares golpistas, se demoraron años en hacer la del ‘80, tomando café y galletas en privado y sin escrutinio público, probablemente Rojas Vade sea un santo al lado de esos abogados, probablemente sea un santo”.