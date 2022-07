Parechovirus: El virus que causa convulsiones en bebés menores de 3 meses

Si hay algo que puede preocupar demasiado a los padres de familia, es que sus hijos pequeños contraigan alguna enfermedad.

Ahora, si a ese problema se le suma que el virus que los infectó tienen la capacidad de traer serias consecuencias en los bebés, el problema se torna mayor.

Como si el aumento de casos de coronavirus no fuera suficiente en Estados Unidos, ahora las autoridades sanitarias de varias entidades han enfatizado sobre un virus, que es capaz de provocar convulsiones, meningitis y otras enfermedades graves en menores de tres meses.

Parechovirus ataca a bebés

Debido a lo complicado del caso, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en ingles) lanzaron una alerta, notificando a los doctores y departamentos de salud pública sobre los reportes de casos de parechovirus en recién nacidos y bebés desde mayo.

Sin embargo, los CDC no especificaron en qué estados se han reportado estas enfermedades en niños pequeños o cuántos positivos van hasta el momento.

¿Qué es el parechovirus?

Lo cierto es que el virus es un patógeno infantil común que circula en el verano y otoño y se propaga a través de los estornudos, la tos, la saliva y las heces.

Aunque también puede infectar a niños mayores de seis meses, es menos grave que en los más pequeños.

Por eso se debe de tener cuidado, en caso de que los bebés presenten síntomas como: erupción cutánea, fiebre e infección de las vías superiores.

Cuidar contagios en lugares públicos

La mayoría de los niños se han infectado cuando van al jardín infantil, pero en los bebés menores de tres meses se pueden presentar enfermedades graves, como la sepsis, convulsiones, meningitis o meningoencefalitis, sobre todo, los que tengan menos de un mes.

Lo cierto es que aún no hay mucha información sobre el parechovirus. El aviso de los CDC sostiene que no existe una vigilancia sistemática del virus y no está claro el número de casos en temporadas pasadas.

Sin embargo, el incremento de las pruebas en los últimos años podría explicar una mayor cantidad de positivos.

La alerta pide a los doctores realizar pruebas para encontrar el parechovirus y mantener juntos a los bebés hospitalizados con infecciones para que no se propague la enfermedad en guarderías o unidades de cuidados intensivos neonatales.

Así que los papás y médicos deben poner atención en cualquier síntoma anormal en los bebés, pues podría tratarse del parechovirus.