Alcaldesa Matthei anuncia gira al norte con edil de Puente Alto para liderar campaña del Rechazo

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, y su par edil en la comuna de Puente Alto, Germán Codina, confirmaron este lunes que se tomarán unos días de vacaciones para irse de gira por el norte del país para liderar la campaña de promoción del voto de Rechazo en el próximo plebiscito de salida de la nueva Constitución del 4 de septiembre.

El anuncio lo realizaron ambas autoridades edilicias en en el marco de una actividad realizada por el movimiento “No+Víctimas” de la delincuencia, un grupo de personas que han sufrido en carne propia los efectos de la delincuencia del último tiempo en Chile y que también están adheridos a la campaña del Rechazo a la nueva Carta Magna redactada por la Convención.

Queremos dar a conocer a la ciudadanía que este proyecto de Constitución realmente es un horror en materia de seguridad ciudadana. — Evelyn Matthei

Inicia la campaña de Evelyn Matthei por el Rechazo

“Primero quiero señalar que hoy me tomé la mañana administrativa de tal manera que no haya absolutamente ninguna duda respecto del uso de mi tiempo. Y lo segundo, es que efectivamente yo le agradezco a Juan Carlos Gazmuri (excandidato a alcalde por Independencia de RN) y a todas las personas que son víctimas que estén hoy día acá. Porque la verdad es que la delincuencia, todas las encuestas lo demuestran, es hoy la mayor preocupación de los chilenos, desgraciadamente”, aseguró la alcaldesa, quien justificó su decisión de iniciar la gira por el Rechazo al norte en la necesidad de informar respecto de la ausencia de normas que garanticen la seguridad de los ciudadanos en esta nueva Constitución.

“Este proyecto de Constitución, en realidad, le da muchas garantías y derechos a los delincuentes, a los imputados. Pero cuando se les pidió que votarán a favor de crear una ‘Defensoría de las Víctimas’ votaron que no. A pesar de que tenía muchas más firmas que las necesarias. Esto demuestra que los constituyentes en todo momento estuvieron pensando mucho más en los delincuentes y en ningún momento pensaron en las víctimas”, expuso Matthei.

“De hecho, la palabra víctimas no aparece en la Constitución, víctimas de la delincuencia. Aparecen nomás en una sola parte, víctimas de Derechos Humanos. Pero víctimas de la delincuencia no existen. No están. Entonces, la verdad es que con el alcalde Codina vamos a viajar, obviamente tomándonos vacaciones, o lo que sea, vamos a viajar al norte porque uno de los principales problemas que tenemos hoy día es una inmigración absolutamente descontrolada”, enfatizó.

“Queremos dar a conocer a la ciudadanía que este proyecto de Constitución realmente es un horror en materia de seguridad ciudadana”, insistió la alcaldesa de Providencia.

Tenía una expectativa distinta de la Convención, pero cuando vimos casos como Rojas Vade o votos desde la ducha, lo que se hizo fue tirar por la borda la credibilidad de un esfuerzo enorme que hicimos como país. — Germán Codina

“A nosotros nos ha tocado detener o retener muchas personas que han delinquido y que son extranjeros. Y queremos ir hablar allá, vamos ir hasta Colchane, vamos ir a Iquique con el alcalde este fin de semana”, informó Matthei, quien alertó que de aprobarse esta nueva hoja de ruta constitucional, las puertas de salida para los delincuentes importados de otros países será algo casi imposible.

“Este proyecto de Constitución prohibiría echar del país a delincuentes, aunque sean delincuentes muy peligrosos, si ellos piden refugio. Y el refugio no es algo que se conceda, se pide solamente, por el hecho de pedirlo ya no se le podría expulsar”, agregó.

Germán Codina: “No cumplió las expectativas”

En la misma línea, el alcalde Codina, ya de vacaciones para iniciar la gira, aseguró que si bien “necesitamos una nueva Constitución, porque la Constitución de (Augusto) Pinochet y de (Ricardo) Lagos está muerta”, la que se propone de cara al plebiscito de septiembre “no cumplió las expectativas”.

“Para mí es importante lograr informar a la gente adecuadamente, con la verdad, y que sean las personas las que tomen la decisión. Yo tenía una expectativa distinta de la Convención, pero cuando vimos casos como Rojas Vade o votos desde la ducha, lo que se hizo fue tirar por la borda la credibilidad de un esfuerzo enorme que hicimos como país”, enfatizó Codina, quien acusó que la actual propuesta de los convencionales constituyentes “profundiza un sistema garantista, que le termina dando más derechos a los delincuentes”.

“No crea la ‘Defensoría de las Víctimas como debiera ser. Vamos a seguir financiando con nuestros impuestos un ejército de abogados para defender a los delincuentes. Esas son cosas que quiero cambiar, además de otras cosas que iremos explicando en el correr del tiempo”, cerró.