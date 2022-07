Mujer despertó tras dos años en coma por brutal golpiza: acusó a su hermano

Digno de guión de Netflix es la historia una mujer que estuvo dos años en coma, tras recibir una brutal golpiza y ser atacada con un arma blanca. Pero despertó y al hacerlo, acusó a su hermano de ser el responsable del ataque.

El alguacil del condado de Jackson (Estados Unidos), Ross Mellenger, recordó el día en que los llamaron por el ataque: “Cuando llegamos allí, para ser honestos, pensamos que estaba muerta”.

Así fue que el equipo de Mellenger trabajó para encontrar pruebas de su atacante, pero todas las pistas fueron infructuosas.

“Teníamos una pequeña idea de lo que sucedió, pero el problema era que no teníamos nada con lo que continuar. No hubo testigos presenciales, nadie vivía en la casa, ni imágenes de vigilancia, ni registros de teléfonos celulares. Prácticamente no había nada para avanzar”, explicó.

Despertó y contó la verdad

La mujer identificó a su hermano, Daniel Palmer, como el atacante. Fue detenido esta semana y acusado de intento de asesinato y lesiones dolosas.

“Él no nos dio ninguna respuesta. Estaba un poco sorprendido, pero no del todo”, dijo el sheriff.