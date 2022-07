Niegan prisión preventiva para acusado de violar a mujer que llamó a Carabineros simulando pedir sushi

Este lunes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago desestimó decretar prisión preventiva contra el sujeto acusado de violar a una mujer que llamó a Carabineros fingiendo pedir sushi para denunciarlo.

Según recoge T13, la Fiscalía Centro Norte apeló verbalmente a la decisión del tribunal, por lo que el hombre de 22 años deberá seguir a privado de libertad, a la espera de lo que decida la Corte de Apelaciones.

Cabe recordar que durante el domingo, Carabineros informó que recibieron un llamado al 133 donde una mujer pedía “comer sushi” , sin embargo, dado al buen entendimiento de los telefonistas de Cenco, lograron detectar que se trataba de un caso de violencia y que la persona detrás del llamado estaba en peligro.

“Yo llamé a Carabineros porque mi ex estaba acá, no se quería ir. Estaba de una forma agresiva. Yo llamé a Carabineros porque él me violó, abusó de mí. Nosotros nos juntamos para hablar unas cosas y se hizo muy tarde, por eso se quedó”, relató la víctima a los medios de comunicación.

Cabe señalar que tras el llamado, los policías llegaron al domicilio haciéndose pasar por repartidores y con ayuda de vecinos, lograron ingresar al domicilio y detener al sujeto.