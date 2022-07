Ximena Rincón díscola total: “No corresponde que Presidente diga que debe haber una nueva CC”

La senadora Ximena Rincón (DC) dejó de manifiesto su distancia con las declaraciones realizadas por el Presidente Gabriel Boric el pasado viernes, en las cuales afirmó que deberá realizarse un nuevo proceso constituyente en caso de que triunfe el Rechazo en el plebiscito de salida.

En diálogo con Radio Futuro, la parlamentaria señaló que los dichos del Mandatario “dan fuerza y sentido al proyecto de ley que presentamos de los 4/7. Las declaraciones apuntan a un triunfo del rechazo en un plebiscito de salida, bajo la necesidad de construir una nueva Constitución”.

Sobre el mecanismo que debería emplearse para una eventual nueva redacción, aseguró: “En la reforma del 15 de noviembre del 2019 fueron claros al señalar que hay un proceso que tiene que definir la ciudadanía. Si la ciudadanía rechaza el texto, y la Constitución es clara de que ese proceso terminó, habría que preguntarle a la ciudadanía cuál sería el mecanismo que se lleve adelante”.

AUDIO // Ximena Rincón: "No corresponde que el Presidente diga que debe haber una nueva CC" #FuturoPQN https://t.co/OIPt3dwBsB — Radio Futuro (@futurofm) July 18, 2022

”Acuérdense que cuando se hizo el gran acuerdo del 15 de noviembre, ganando el rechazo hay que enfrentar la discusión con quórums nuevos y si es que se aprueba, con nuestra propuesta de 4/7 sería más fácil establecer un nuevo proceso”, recalcó.Dentro las alternativas, dice Rincón, “la consulta a expertos debe estar presente, hay otros que han levantado una tesis que es entre expertos y ciudadanos y ciudadanas seleccionadas aleatorios, y una tercera que sea CC de nuevo”.

Respecto a la postura del Presidente Boric, en el marco de sus declaraciones, la legisladora expresó que “es difícil saber que lo lleva a eso, debido a que no hay ni un espacio en la Constitución para que llegue a eso. No corresponde que el Presidente diga que debe haber una nueva convención constituyente, no hay ni una norma que permita concluir los dichos por el Presidente”.

Finalmente, y sobre la supuesta incertidumbre que produciría el Rechazo, Rincón afirmó que “los constituyentes han puesto sobre la mesa un texto malo, por eso es tan complejo. Estamos votando un texto que es tan malo que incluso, el proceso que plantea este texto para llevarse a cabo un proceso está mal hecho”.