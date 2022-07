El difícil presente del hombre que dejó a su esposa por una ucraniana: “He llegado al límite de mis tarjetas de crédito”

Luego que se desatara la invasión de Rusia a Ucrania, se conocieron muchos casos de ucranianos que migraron hacia diversas partes de Europa para refugiarse de la guerra.

En esa línea, se hizo viral la historia de Sofiia Karkadym, una joven ucraniana de 22 años que llegó a Inglaterra y se refugió en la casa de Tony y Lorna Garnett dos meses después de escapar desde la ciudad de Lviv.

Sin embargo, la historia dio un vuelco increíble, ya que Tony Garnett se enamoró de la refugiada e iniciaron una relación sentimental, por lo que dejó a su esposa y huyó de su hogar con ella para iniciar una nueva vida.

Por supuesto, la historia se hizo conocida en todo el mundo, y según recoge el Daily Star, producto de lo anterior, Tony ahora se encuentra en un difícil momento económico.

“He estado tratando de salir adelante y sobrevivir con Sofiia con nada (...) “Quiero mostrarle a la gente que no soy un mendigo de los beneficios del gobierno, sé lo que es correcto ”, aseguró.

Tony aseguró que “tenía un negocio muy exitoso. Me he dedicado a él, algunas semanas le dediqué más de 80 horas a la semana”, sin embargo, aclara que a partir de ahora, Sofia es su prioridad, ya que necesita de sus cuidados.

Recordemos que recientemente, se conoció que Karkadym -cuando viajaba a Inglaterra- sufrió una infección ocular en Alemania, la cual le provocó un daño que la dejó parcialmente ciega . Fue por ello que se sometió a una cirugía y necesita una recuperación de al menos seis meses, tiempo en que estará al cuidado de su pareja.

Tony señaló que dirigía una empresa de seguridad que tenía contratos con el servicio de salud británico, los cuales posteriormente terminó perdiendo producto de los periodistas y paparazis que llegaban a su lugar de trabajo luego que se hiciera pública su relación.

“De vez en cuando envío personal de puerta a pubs y clubes, pero pasé de ganar casi 2 mil libras (alrededor de 2.388 dólares) a la semana, a ganar una mierda, debido a que los medios de comunicación aparecen donde está mi personal ”, aseguró

“El Servicio de Salud Británico dijo que, debido a que ahora soy aparentemente una ‘figura pública., me clasifican como un riesgo. No soy una figura pública, solo soy una persona abierta ”, asegura.