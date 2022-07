Gonzalo de la Carrera disparó con todo y contra todos: “Tenemos un Presidente que con suerte sabe leer y escribir”

Si bien este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto que elimina el requisito de escolaridad básica para obtener licencia de conducir no profesional Clase B y Clase C, este martes la intervención del diputado Gonzalo de la Carrera comenzó a sacar chispas en redes sociales.

“Anticiparles que voy a votar a favor de este proyecto, porque me parece natural y conveniente que se reduzca el requisito de enseñanza básica para optar a la licencia, pero quiero decir que esto se da en un contexto muy especial, porque estamos reduciendo los requisitos no solo par manejar, sino también para gobernar”, precisó.

“Tenemos un ministro de Agricultura que no sabe de agricultura, una ministra de Salud que no sabe de salud, un ministro de Economía que no sabe de economía y tenemos también un Presidente que con suerte sabe leer y escribir”, dijo enfático.

“Me parece muy bien que se pueda manejar sin el requisito de enseñanza básica, ya que le hemos entregado el destino del país a gente que tiene tan pocas calificaciones”, sostuvo.