Mochilas transparentes o mallas: la solución de Dallas y otros distritos escolares para evitar tiroteos

No cabe duda de que la masacre de Uvalde y los recientes tiroteos que se han dado en los institutos educativos, marcaron un parteaguas en cuanto a la seguridad de los lugares a los que asisten a aprender los niños y jóvenes.

Todas las muertes se lamentan, pero cuando se tratan de víctimas inocentes que no hacían nada más que estar en una escuela, las alertas se deben prender de inmediato.

La última fatal historia ocurrió hace casi dos meses en la Primaria Robb de Texas, donde un joven les quitó la vida a 21 personas, entre ellos 19 niños y dos maestras.

Distritos escolares apuestan por mochilas transparentes

Como una de las consecuencias por la violencia, que no se detiene en los institutos de educación estadounidenses, ahora algunos distritos han optado por solicitar a los alumnos que ingresen con mochilas transparentes o de malla.

Así, el Distrito Escolar de Dallas mencionó que, en esfuerzo por mantener la seguridad de sus escuelas, se van a pedir este tipo de artículos.

“La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra principal prioridad, y el distrito ha tomado varias medidas para garantizar que las escuelas sean entornos de aprendizaje seguros. A partir del año escolar 2022-2023, los estudiantes de sexto a duodécimo grado deberán usar mochilas transparentes o de malla”, añadió.

Los requisitos de las mochilas transparentes

De acuerdo a las autoridades educativas, los alumnos van a poder llevar en su mochila una bolsa que no sea transparente, la cual no debe medir más de 5.5 pulgadas por 8.5 pulgadas para guardar artículos personales, como teléfonos celulares, dinero y productos de higiene. De hecho, ya no se permitirán otro tipo de bolsas.

El distrito indicó que la decisión fue tomada basada en recomendaciones de seguridad que fueron hechas por una comisión especializada, así como los comentarios de alumnos, padres de familia y la comunidad, en general.

Quedó establecido que todas las mochilas que no cumplan con los parámetros marcados se recogerán y se guardarán en la oficina de la escuela, donde podrán ser recogidas por el padre o tutor.

Distritos que siguen esta tendencia

No es la única modificación que se ha dado en los últimos tiempos. El Distrito de Bibb, en Atlanta, publicó su código de vestimenta escolar, en el que también exige mochilas transparentes o de malla.

En octubre del año pasado, en Del Valle, Austin, las autoridades escolares hicieron obligatorio este tipo de artículos, luego de un incidente con arma de fuego y amenazas en las redes sociales.

Lo mismo se pidió en la secundaria Marjory Stoneman Douglas, de Parkland, y en Ennis, Texas.