¿Racismo? Entérate de los supuestos apodos que usó un demócrata para llamar a la primera mexicana elegida al Congreso de EEUU

De acuerdo al periódico La Voz, Mayra Flores, la primera mujer nacida en México elegida al Congreso de Estados Unidos, afirmó que su oponente del partido Demócrata inició una campaña racista en su contra llamándola “ Miss Frijoles 2022 ″ y “ Mentirosa recolectora de algodón ”.

La politica mexico-americana, representante del Distrito 34 de Texas, recalcó la investigación de NBC News, que señaló que Vincent González habría contratado a un blog para hacer una campaña en contra de su contrincante.

“¡Mi oponente de extrema izquierda, Vincent Gonzalez, contrató a un bloguero local para publicar anuncios racistas y llenos de odio en mi contra! Pero me encantan los frijoles y crecí comiendo frijoles. No me avergüenzo de mi educación y los frijoles con tortillas de harina son simplemente los mejores”.

— Congresista Mayra Flores