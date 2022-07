[VIDEO] “Más respeto diputado”: Karol Cariola y su tenso encontrón con Sergio Bobadilla ante la prensa

Un polémico cruce tuvieron hoy en el Congreso Nacional entre la diputada Karol Cariola (PC) y el diputado Sergio Bobadilla (UDI) mientras se desarrollaban puntos de prensa de las distintas bancadas.

Todo se originó cuando la parlamentaria comunista finalizó sus declaraciones, al abandonar el estrado, y posicionarse los diputados de oposición, el diputado Sergio Bobadilla declaró “ahora hablemos en serio”, provocando el enojo de Cariola.

”Perdón, ¿qué dijo, señor? Le estoy preguntando en serio, ¿Qué dijo? ¿Qué ‘ahora hablamos en serio’?”, le replicó la diputada oficialista.

”Hablemos serios”, le contestó el integrante de la UDI; “¿Y por qué? ¿Usted cree que yo no hablo en serio?”, se logra escuchar en el dialogo entre ambos”Yo no me refería a ti”, replicó Bobadilla, ante lo que Karol Cariola le mencionó: “Ah, ok. Más respeto, diputado”.