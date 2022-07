No al Estado de Excepción en la Región de Los Ríos... por el momento

Larga fue la jornada de este miércoles del subsecretario del Interior y Seguridad Pública, Manuel Monsalve, en la Región de Los Ríos, a la que llegó muy temprano para sostener varias reuniones debido a los ataques incendiarios ocurridos hace poco en la zona.

Solo en el último mes hubo cinco atentados en esa región, tres de ellos durante el último fin de semana y que afectaron a empresas forestales y de áridos, con un saldo de una veintena de máquinas quemadas.

Tal situación ha alterado a los habitantes de Los Ríos, quienes ven que de a poco les sucede lo mismo que se vive en toda La Araucanía y en las provincias de Arauco y del Biobío (de la Región del Biobío), donde están desde hace tiempo en Estado de Excepción Constitucional “Acotado” por culpa de la violencia que las afecta.

Subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. (Aton/Archivo)

VARIAS REUNIONES

En Valdivia, Monsalve se juntó primero con el fiscal regional Juan Agustín Meléndez. Luego encabezó la constitución del Consejo Regional Contra el Crimen Organizado, tuvo una extensa cita de dos horas y media con los alcaldes de Los Ríos y terminó el día conversando con diversos representantes gremiales.

El subsecretario dijo que este jueves “en la habitual reunión de evaluación del Estado de Excepción desde las 8am en La Moneda informaré de todo lo que tomé conocimiento, y en conjunto (con otras autoridades que asisten siempre: las ministras del Interior, Izkia Siches, y de Defensa, Maya Fernández; el jefe del estado Mayor Conjunto, el general Guillermo Paiva; el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el director de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz) se evaluará la situación de la Región de Los Ríos para tomar una decisión”.

“Siempre va a ser una opción usar todas las herramientas que el Estado le da al Gobierno. Los ataques en Los Ríos ocurren por lo menos desde hace diez años, no comenzaron el (pasado) 11 de marzo. Pero los Estados de Excepción no han logrado que esto pare, por lo tanto un país no puede tenerlos para siempre. Lo que se debe hacer es demostrarles a los ciudadanos que cuando se comete un delito, no hay impunidad. Y para ello tiene que haber persecución penal eficaz” , cerró Monsalve.

LO QUE VIENE

Uno de los alcaldes que estuvo con el subsecretario fue el de la comuna de La Unión, Andrés Reinoso, socialista como Monsalve.

El edil contó a Publimetro que la cita fue satisfactoria y que por el momento se descartó que en Los Ríos haya Estado de Excepción, solicitado por muchos. Pero añadió que podrían tenerlo más adelante.

“Acá aparte de los atentados hay varios otros temas que preocupan a la comunidad, como la falta de dotación de Carabineros y de retenes. El subsecretario se comprometió a entregarle más recursos y más atribuciones a Carabineros y a reforzar el trabajo de inteligencia para combatir estos atentados de origen desconocido. Y eso se concretará en el corto plazo”.