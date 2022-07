Anuncian $ 6.500 millones para víctimas de terrorismo en la Macrozona Sur

El gobernador de la Región de La Araucanía, Luciano Rivas, anunció un fondo de ayuda de $ 6.500 millones para las víctimas de terrorismo y violencia rural de la zona.

“Hoy firmé un mensaje para destinar $6.526 millones para ir en apoyo de aquellos trabajadores, pequeños y medianos agricultores, comerciantes, emprendedores que han sido víctimas del terrorismo en nuestra región”, señaló la autoridad tras explicar que tomó esta medida, luego de que no prosperara una ley de reparación para las víctimas de ataques en la región.

“Como bien saben, soy un activo promotor de la ley de reparación de víctimas de violencia rural. Nuestro equipo redactó un proyecto de ley y se lo he entregado personalmente al (ex) Presidente Piñera en su momento, al Presidente Boric, a distintos ministros y parlamentarios, pero mientras no exista la voluntad del Ejecutivo y del Parlamento, tenemos que trabajar con los instrumentos existentes”, indicó.

Rivas sostuvo que con esta inyección de recursos se beneficiará a 272 víctimas con la idea de reposicionar las actividades económicas de las empresas que se hayan visto afectadas por atentados en la región. El dinero se entregará a través de un subsidio de recursos financieros no reembolsables, para financiar la implementación de un Plan de Negocios.