Rojo Edwards se tiró en contra de Bachelet: “Yo no creo que la expresidenta mueva ninguna aguja”

Este domingo, el presidente del Partido Republicano y senador por la Región de la Araucanía, Rojo Edwards, estuvo como invitado en el programa de Canal 13, “Mesa Central”, en donde se refirió a varios temas, entre ellos las campañas para el Plebiscito de Salida de este 4 de septiembre.

En la entrevista, el parlamentario comentó que durante la reciente reunión con su partido sobre la propuesta de la Carta Magna llegaron al acuerdo de “no tomar una determinación (...) La estrategia es decirle al Gobierno que se enfoque en temas sociales”.

“Entendemos al Rechazo como ciudadano, que va mucho más allá del Partido Republicano”, y enfatizó en que cedieron varios minutos de la franja electoral a organizaciones ciudadanas.

La campaña del Apruebo

A raíz de estas palabras, Edwards preguntó: “¿Quiénes son los líderes de la campaña del Apruebo? Para empezar el Presidente Boric que está de jefe de campaña, Michelle Bachelet, la diputada Cariola y el diputado Mirosevic”.

“El texto de la Constitución, afecta los derechos de la ciudadanía y es mejor que la ciudadanía se exprese”, añadió.

En este sentido, el senador sostuvo que “la convicción republicana es que tenemos un Gobierno que no gobierna, que no tiene plan de gobierno y que está difiriendo su responsabilidad a una discusión futura sin hacer lo que tiene que hacer hoy”.

Para finalizar su análisis, el presidente del partido de derecha se refirió a la carta escrita por la exmandataria, Michelle Bachelet, en donde reafirmó que votará Apruebo. “Yo no creo que la ex presidenta Michelle Bachelet mueva ninguna aguja”, expresó.

“Si creo que trae ciertos problemas, la izquierda ha tratado de hacer ver a la Constitución como parte de los abusos. Si ingresa Michelle Bachelet trae muchas cosas como el Caso Caval, su defensa a dictadores mientras fue alta comisionada, trae los magros resultados y el desempleo que hubo en su Gobierno”, complementó.

“Si hablamos de los abusos también hablemos del nepotismo, y de cómo a través del uso de su apellido su hijo logró un crédito del Banco de Chile que no le correspondía (....) Tienen que tener cuidado, y si ellos lo quieren hacer, muy bien... Lo único que digo es que si la traen (que ya no les funcionó con Paula Narváez) trae a la mesa el Caso Canal y muchas otras cosas, que no les conviene”, finalizó.