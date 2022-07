Amarillos por Chile defiende a Waissbluth: “Referente nacional en educación (...) y Matamala preocupado de un twitt”

Mario Waissbluth, vocero de Amarillos por Chile, vivió un tenso momento este domingo en “Tolerancia Cero”, programa en el que Daniel Matamala le preguntó por un polémico tuit, publicado hace en el mes de junio. El fundador de Educación 2020 escribió que una empresa británica había decidido “no invertir en Chile en un proyecto de hidrógeno verde” debido a la incertidumbre que provocaría la nueva Constitución.

Matamala le preguntó por qué había tuiteado esa información, que no está comprobada.

“Yo sabía que me ibas a preguntar esto, yo vengo a otra cosa, por favor no me hagas perder tiempo, me comprometo a contestarlo en el minuto de confianza final”, le respondió Waissbluth, pero Matamala insistió en que contestara la pregunta en ese instante y no después.

“Desgraciadamente y fue un error mío. Esto fue un tweet anterior de otra persona que yo lo tomé y en lugar de retuitearlo, lo escribí yo (...) cuando fui a recuperar el origen estaba desaparecido, yo creo que no es cierto”, explicó.

Matamala entonces le preguntó quién lo había escrito y Waissbluth le indica que no sabe. “Usted escribió el tuit de una persona que no sabe quién es”, lo increpa el periodista.

Amarillos defiende a su vocero

A través de su cuenta de Twitter, el movimiento defendió al ingeniero y precisó: “Referente nacional en educación, escritor de libros sobre reformas constitucionales y reformas educativas muchas que hoy son realidad. Va a explicar riesgos sobre la NC, pide poner a atención a los miles de niñ@s chilenos con depresión. Y @DMatamala preocupado de un twitt”.