Decretan arresto domiciliario total para menor detenido afuera del Instituto Nacional

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar de arresto domiciliario total para el estudiante de 17 años que lanzó una bomba molotov durante la mañana de este lunes, en las inmediaciones del Instituto Nacional. Fue el fiscal Patricio Rojas quien le imputó el delito de lanzamiento de bombas incendiarias al estudiante del establecimiento emblemático.

Los hechos se remontan a la mañana de este lunes, cuando se registraron incidentes en el Instituto Nacional y en el Liceo Manuel Barros Borgoño, en la comuna de Santiago, donde encapuchados y sujetos vestidos con overoles blancos realizaron barricadas y protagonizaron enfrentamientos contra Carabineros.

Con el pasar de los minutos, y tras la detención de este menor, las autoridades comenzaron a manifestar su repudio con la situación. El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, manifestó que “nos parecen hechos gravísimos, sobre los cuales el Ministerio del Interior ha tomado la decisión siempre de querellarse. Y esperamos, por lo tanto, que no se produzca la impunidad”.

Luego, el propio Presidente Gabriel Boric tuvo palabras para reprochar las acciones del detenido: “Tiene que hacerse responsable de sus acciones. Acá, el Gobierno no ampara la violencia, no es el camino para mejorar la sociedad. Y me parece, que eso cada vez más gente lo tiene claro, y quienes insistan en esa vía se equivocan” .