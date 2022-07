Ministro indio presumía de la pureza del agua de un río, bebió de él y acabó enfermo

En la India es muy común que los ríos sean utilizados para celebrar ceremonias religiosas, para bañarse, para preparar comida y hasta para lanzar los cadáveres que son cremados en piras funerarias según la tradición local.

Sin embargo, todavía hay quien cree que estas aguas están aptas para el consumo humano, como el primer ministro de Pujab, quien no hizo caso al viejo dicho: “Agua que no has de beber, déjala correr”.

Internado en el hospital

El político hizo un recorrido por un río sagrado a bordo de una embarcación llena de religiosos, representantes locales, medios de comunicación y asistentes.

En el sitio, ante las cámaras, el hombre escuchaba a sus acompañantes y en un momento dado tomó un vaso, se inclinó y sacó agua del río.

Ante la mirada complaciente de sus colaboradores, el primer ministro tomó todo el contenido para demostrar que el agua es limpia y apta para el consumo.

La reseña del momento decía: ”Bhagwant Mann, mientras bebía agua bendita en Sultanpur Lodhi, la tierra tocada por los pies de Guru Nanak Sahib”, citó El Universal.

Luego de esa acción se le ve limpiando su rostro barbado y atendiendo a la conversación que mantenía mientras seguían el recorrido.

Medios de la India informaron días más tarde que el político presentó fuertes dolores de estómago y que su situación ameritó acudir a un centro de salud.

En estos ríos hasta se creman cadáveres (Captura)

El agua estaba contaminada y le provocó una fuerte infección que lo obligó a cancelar sus agendas hasta tanto no cumpla con un estricto tratamiento. Como se sabe, el consumo de agua contaminada puede generar cuadros graves que afectan no solo al sistema digestivo, sino también a los riñones, hígado e incluso el cerebro.

Intoxicación estomacal

Según trascendió en el medio local indio Zee News, el funcionario fue trasladado a un hospital producto a una intoxicación estomacal.

En estos ríos hasta se creman cadáveres (Agencias)

“Medios locales han recabado testimonios que señalan que Mann fue trasladado en avión desde su residencia hasta Nueva Delhi cuando cayó enfermo durante la noche del martes. El funcionario permaneció internado este jueves por la mañana, donde recibió tratamiento por una infección estomacal”.

Se conoció que el dolor de estómago era “insoportable”.

