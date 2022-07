Alaska, con más de 500 incendios forestales en lo que va del año

Por raro que parezca, Alaska está que arde en los últimos días, luego de que se han registrado más de 500 incendios, una situación histórica para este territorio, dadas las condiciones climáticas que suele presentar.

En lo que va del año, este problema ha sido recurrente, por lo que la preocupación ha rodeado a las autoridades locales.

Alaska sufre con los incendios forestales

Además, expertos en el tema han confesado que lo peor está por venir, ya que se presentarán más incendios en lo que resta del semestre.

Si bien han sido pocas propiedades las que se han perdido, algunas de las personas locales han tenido que evacuar la zona. Incluso, se registró un fallecimiento.

La persona que perdió la vida fue un piloto de helicóptero, ya que su aeronave se desplomó mientras intentó llevar material para los bomberos.

Los abetos secos causan muchos incendios en Alaska, y por eso los Raney remodelan la entrada de esta cabaña #VidasRemotas pic.twitter.com/t4nztcBUJ0 — 🌎 Discovery Channel (@DiscoveryLA) July 18, 2022

Aunque las recientes lluvias han sido un auxiliar, el pronóstico no luce favorable. De hecho, el patrón es similar a lo que se vivió en 2005, cuando las precipitaciones abrieron un sistema de alta presión, así como días calurosos, poca humedad y rayos que dieron paso a un número alto de incendios.

Expertos en el tema creen que lo peor está por llegar

“La frecuencia de estas temporadas intensas se ha duplicado respecto a lo que fue en la segunda mitad del Siglo XX. Y no hay motivo para pensar que no va a continuar” sentenció Rick Thomas, especialista en clima del Alaska Center for Climate Assessment and Policy.

Este tipo de fenómenos es provocado por el cambio climático, situación que ha hecho más común los incendios forestales.

De España a Alaska, los incendios se multiplican y cada vez va a peor. Te contamos el motivo... pic.twitter.com/ewQR5MsnaE — Brut España (@Brut_ES) July 22, 2022

Sin embargo, en esta parte del mundo no es el único sitio en donde se está presentando este problema, ya que Portugal, España, Francia, Inglaterra y Alemania arden de la misma manera, registrando temperaturas históricamente elevadas.

Asimismo, el estado de California vive una situación similar, pues sus incendios han sido más destructivos y letales en los últimos cinco años.