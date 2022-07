Exconvencionales Bassa y Atria responden a amenazas de muerte de Pedro Pool

“Vivimos un momento histórico que define el presente y el futuro de Chile. En el debate democrático hay espacio para las diferencias, pero no vamos a permitir amedrentamientos ni violencia” , expresó el exconvencional Jaime Bassa a través de su cuenta de Twitter, luego que el día 21 de julio, el empresario osornino, Pedro Pool, asegurara que si gana el Apruebo, organizará grupos armados para acabar con la vida de más de 3.000 personas. Palabras proferidas en el programa Las Indomables, canal de Youtube de Patricia Maldonado.

“Frente a las amenazas que vienen del rechazo: esperanza y unidad. #AprueboSinMiedo” , escribio Bassa en la red social. Palabras que hacieron directa alusión a lo expresado por Pool en dicho programa: “no va haber exilio dorado. Se van a ir a la Isla Dawson, y con poca ropa y a trabajar. Téngalo clarito, amigos de izquierda. Nosotros no le vamos perdonar la traición que le han hecho a Chile”.

”La prostituyente es una traición a la patria. Es dividir a este país en 14 naciones. Es colocar a los indígenas por sobre el pueblo de Chile. No señor, aquí todos somos iguales ante los ojos de la ley. No hay chilenos ni de primera ni de segunda. No se la vamos a perdonar, ténganlo clarito”, pronunció el hombre partidario del Rechazo.

Como si la situación no fuese ya lo suficientemente grave, en esta jornada se reveló una entrevista al empresario en una reunión de Zoom. En la conversación lanzó duras amenazas a los exconvencionales Jaime Bassa y Fernando Atria.”Vamos a fusilar a los ‘postrituyentes’ por alta traición a la Patria. Chile no se merece lo que lo quieren hacer, que es sumirlo en la pobreza, en el hambre y en la esclavitud. De eso, el señor Bassa, el señor Atria, todos esos indios que están ahí también, todos esos hueones (sic), los vamos a fusilar”, expresó.

Frente a esto, los ex convencionales Jaime Bassa y Fernando Atria publicaron un comunicado a través de la cuenta @AprueboxChile. Donde aseguraron que “Desde la casa del Apruebo condenamos categóricamente las violentas amenazas proferidas por el empresario Pedro Pool Vargas (...) Creemos que el debate por Aprobar o Rechazar la propuesta de Nueva Constitución debe mantenerse dentro de los marcos democráticos...”.