Patricia Maldonado asegura que actriz de La Casa de Papel vino a Chile auspiciada por el Apruebo

La visita de la actriz española, Itziar Ituño, en Chile y en especial al Museo del Estallido Social, sacó ronchas entre Patricia Maldonado y Catalina Pulido, a quienes les cayó como patada en la guata que la protagonista de la exitosa serie de Netflix, “La Casa de Papel” tuviera interés por conocer la historia de lo que ocurrió desde el 18 de octubre del 2019 en adelante en nuestro país.

“Mi pregunta es, ¿esa señora habrá visitado a los presos políticos en Venezuela? Habrá ido a Cuba a visitar a los presos políticos...?”, preguntaba Maldonado, asegurando que hacen todo esto “porque el Apruebo no está tan alto como pensaban. Están asustados y por el susto están cometiendo grandes errores”.

¿Por qué no se da una vuelta por La Araucanía y habla con Roxana Carrut por ejemplo?”, arremetió Pulido.

Ante la suspicacia, la ex rostro de Mega aseguró que la intérprete de Raquel Murillo o Lisboa, la pareja del Profesor, recibió una compensación económica para asistir al museo.

“Yo te puedo asegurar que esa señorita no vino gratis, algún billete le entró al bolsillo, así cómo lo hizo Illapu, un buen billete. ¿Vo’ creí que se va a pegar un viaje de allá para venir al ‘Apruebo’ que no le interesa? ¿Cuánto me ponen encima de la mesa?”, cuestionó Maldonado en su programa de Youtube “Las Indomables”.

Sin embargo, la visita de Itziar Ituño al país no tiene nada que ver con razones políticas, sólo visitó el museo según mostró la organización en sus redes sociales. La actriz está en Chile para grabar el proyecto “Robinsones”, informó La Cuarta.