“Rojotón”: Llaman a juntar fondos para defender Karen Rojo

No pasó inadvertida, la publicación que esta tarde publicaron en redes sociales y fue replicada por el diario Antofagasta.cl. La imagen que se ha viralizado en Twitter e Instagram correspondería a una campaña para recaudar fondos, iniciada por personas cercanas a la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo (UDI), quien fue detenida en Países Bajos luego de huir del país tras su condena por fraude al fisco.

El afiche que circula por el ciber espacio asegura que “Karen Rojo es víctima de un trato injusto y una persecución. Solidaricemos en este difícil momento”. Asimismo, indica que se trataría de una “Rojotón” para los gastos en defensa de la ex lcaldesa, por lo cual solicitan que la beneficiencia se debería depositar en una cuenta corriente que correspondería a Fresia Venegas Reyes, madre de Karen Rojo.

Pese a que la información no ha sido confirmada por alguna entidad o persona en particular, de acuerdo a fuentes extra oficiales, estaría respaldada por un grupo de dirigentes vecinales que son muy cercanos a la ex edil y les preocuparía la “tremenda injusticia” que estaría viviendo Karen, que más que nunca estaría al “rojo vivo”.