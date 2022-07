Emotivo encuentro de “La Jueza” con joven admiradora que egresó de Derecho

Un emotivo y particular encuentro tuvo Carmen Gloria Arroyo durante la emisión de su programa en TVN, luego de recibir a una joven abogada que tras dar su examen de grado se colocó una polera con la cara de La Jueza estampada. “Pasé mi examen de grado de derecho y celebré con esta polera de @CGloriaTVN”, publicó el 14 de julio. Dos semanas después, Antonia Godoy tuvo la oportunidad de reunirse cara a cara con la inspiración que la ayudó a egresar de la Universidad de Chile.

La joven fue recibida por la abogada en el estudio del programa “Carmen Gloria a tu servicio”, donde se dieron un cálido abrazo y explicó cómo surgió la idea de celebrar con el particular atuendo.

“A mi abuelita le gustaba mucho el programa y yo lo veía en vacaciones de invierno o cuando llovía y faltaba al colegio y yo me quedaba con ella porque mis papás trabajaban, entonces tenía esta idea de que el programa me recuerda un poco a la infancia”, expresó.

“Nadie la podía responder”

Pero también, contó cómo uno de los casos del programa la ayudó a responder una difícil pregunta de prueba.

“Tuve un examen de derecho civil, de derecho de familia y en ese examen me hicieron una pregunta muy rara, había que pensar mucho y nadie la podía responder y yo me acuerdo que dije ‘esto lo vi en Carmen Gloria Arroyo’, y lo respondí y me saqué un 6,8″, recordó.

Antonia explicó que sus intenciones era dar el examen de grado con la polera, pero que no se podía por temas de formalidad. Fue después de rendir la solemne prueba que se cambió de ropa en el patio de la universidad y compartió el momento el Twitter, el cual se hizo viral.

PASÉ MI EXAMEN DE GRADO DE DERECHO UCH Y CELEBRÉ CON ESTA POLERA DE @CGloriaTVN ❤️ DE @MichelleMiguras pic.twitter.com/bkv0iey2LC — Anto🌼 (@antoniania) July 14, 2022

Finalmente, Antonia se llevó otra grata sorpresa puesto que recibió un presente de manos de su ídola y, además, una una oferta para realizar una pasantía cuando lo estime conveniente, de parte de Mario Espinoza, Director Legal de Grupo Defensa.