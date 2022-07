Manifestantes obligan a suspender abruptamente pauta de salud del Presidente Boric

Un abrupto final tuvo esta tarde la conferencia de prensa que el Presidente Gabriel Boric realizó en el hospital Félix Bulnes, donde anunció el debut del copago cero en los tramos C y D del sistema de salud pública, luego que un grupo masivo de manifestantes comenzará a reclamarle al mandatario por el aumento de la delincuencia y las concesiones de los servicios de salud.

LEE MÁS: Gabriel Boric se refirió al alza del dólar asegurando que es “es tremendamente preocupante” pero que hay “diferentes causas”

Ni bien comenzó a entregar los detalles de la nueva medida impulsada por el Gobierno, cuando un grupo de manifestantes, entre los cuales se encontraban trabajadores de la salud pública y otras agrupaciones, comenzaron a reclamarle al mandatario soluciones frente al aumento de los delitos violentos de los últimos meses, las concesiones de los hospitales públicos y la falta de viviendas.

El anuncio frustrado por manifestantes a Boric

Tan caótica fue la situación, que el Presidente Boric debió salir prontamente del lugar ante el potencial riesgo de enfrentar al masivo grupo de manifestantes, quienes además debieron enfrentarse a otro grupo de personas que vociferaban en favor de la opción Apruebo en el plebiscito de salida de la nueva Constitución.

“Él prometió a los actores $450 mil, pero qué pasa con los adultos mayores. Ella es adulta mayor y vive con $180 mil. ¡Responde Boric, responde!”, fue el reclamo de uno de las manifestantes, quien dejó claro su malestar por la ausencia de medidas de Gobierno para solucionar las pensiones de los adultos mayores.

“Quiero que me escuchen. ¡Quiero mi vivienda digna! Tengo gente de mi familia que está muriendo y no tenemos casa (...) yo tengo la demanda de vivienda. Estamos esperando el fundo Santa Elvira. Hace tres años, como comité nos organizamos y nos están dando parches de a poco. Ahora está la toma y no pasa nada con nuestras viviendas”, fue el reclamo de otra manifestante.

Al final, y ante la presión ejercida por la masiva protesta, fue que el equipo del mandatario optó por finalizar la pauta de prensa.