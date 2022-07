Periodista denuncia a Jesuitas de “sistemático abuso sexual”

Después de 20 años en Estados Unidos, el periodista Pablo Franzani volvió a Chile desde para denunciar a la Orden Jesuita por los hechos de connotación sexual que aseguró haber sido víctima a los 13 años mientras cursaba séptimo básico el Colegio San Luis de Antofagasta.

En su testimonio, el denunciante aseguró haber sufrido abuso sexual a manos del fallecido sacerdote Leonel Ibacache, quien era profesor de religión y capellán del establecimiento mendionado.

Una vez en suelo nacional, Franzani apareció en 24 Horas de TVN donde indicó “vengo a denunciar a la Orden Jesuita por un sistemático abuso sexual, encubrimiento, estructura sexual depredadora, organizadamente, porque los movían después al Colegio de Osorno, al San Ignacio de El Bosque, para tapar todo esto”.

El periodista continuó narrando que “este sacerdote que se llama Leonel Ibacache, cuando yo tenía 13 años, me hizo pasar a una sala privada. Era el ritual, todo alumno en la clase tenía que hacer eso, eso lo había hecho 20 años antes y lo siguió haciendo 20 o 30 años después”.

“Él tenía una foto con Juan Pablo II en El Vaticano. Esta gente tiene muchos recursos, por lo menos tenían recursos para ir allá. Al decirme ‘mira la foto’, me hizo que me levantara. Yo estaba en tenida deportiva, era un día sábado, y me empezó a tocar mis genitales”, añadió.

Afirmó que “en la inocencia que uno tiene como niño, yo sabía que era algo terrible. Me sentí congelado, en mi piel, en mi cuerpo. Ya tengo 50 años y todavía me cuesta hablar esto. Fue una situación traumática”.