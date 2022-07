“Tal vez no fue robo”: Posible giro en muerte de hombre apuñalado en la Alameda

Un posible vuelco podría surgir en el caso del hombre que murió apuñalado en plena Alameda la noche del lunes, aparentemente para ser asaltado. Esto, porque una amiga de la víctima puso en duda que el motivo de su ataque haya sido producto de un robo, sino más que lo habrían matado por encargo, comentó a Bío Bío.

“Ayer estuve con él, él era muy buena persona, me empezó a acompañar en mi casa después de que me asaltaron para robarme mi auto. Me ayudó porque tenía miedo”, indicó Soledad en conversación con el medio.

Según lo explicó, su amigo se dedicaba al corretaje de propiedades, y el día de hoy iba a declarar ante Fiscalía tras una demanda millonaria por un caso de estafa del que fue víctima en el pasado.

“Lo que pasó es tan grave que pienso que tal vez no fue un asalto, sino que lo mandaron a matar (…) Hasta ahora nadie hace nada, y yo sé que este crimen no va a quedar impune”, comentó.

Además, Soledad agregó que “él era muy solo (…) Esto se tiene que hacer notar porque no puede seguir así, no se lo merecía”, lamentó respecto a su amigo de 56 años, identificado como Luis Esteban Riquelme Améstica.

Dados de baja

Un taxista, quien fue el único que socorrió al hombre, señaló que iba en trayecto al poniente cuando se percató del herido, por lo cual tomó la decisión de volver para prestarle ayuda. Dijo que llamó en varias oportunidades al 133 de Carabineros, sin lograr conectar la llamada. Incluso, aseguró que habló con funcionarios que iban en una patrulla por el lugar, pero no hicieron nada y se fueron.