“Duele existir”: El crudo testimonio de hombre contagiado con viruela del mono:

En Houston, Texas (Estados Unidos), un hombre contagiado con viruela del mono quiso compartir su testimonio sobre lo que significa vivir con dicha enfermedad y a la vez hacer un llamado a que las personas tomen conciencia sobre los potenciales efectos que ella podría tener.

Según recoge ABC, se trata de Wesley Wallace, quien manifestó que su vida ha sido un calvario tras haberse contagiado.

“ Duele existir . No es como estar acostado sobre una almohada y te duele. Duele estar expuesto al aire, no es necesario que algo toque el sarpullido”, relató Wallace en entrevista con KHOU 11.

El hombre manifestó que al principio creyó tener solo un grano, sin embargo, pronto comenzó a tener sarpullido por toda su cara . Tiene ocho lesiones diferentes en el mentón, e incluso una en la boca.

“Cada sorbo, cada bocado, estoy como ‘Oh, no puedo, no puedo. Duele, duele’”, añadió.

Para peor, las lesiones ahora se están extendiendo por varias partes de su cuerpo, causándole más incomodidad aún.

Wallace sospecha que pudo haberse contagiado en un bar durante el fin de semana del 4 de julio, donde pudo haber besado a una persona que estuvo contagiada, solo por el hecho que sus primeras lesiones aparecieron en la boca.

Por otro lado, el hombre asegura que el acceso a la vacuna contra la viruela del mono ha sido escaso, al nivel que sus amigos están comprando pasajes de avión a otras ciudades para vacunarse y luego volver.

Finalmente, Wallace abordó el estigma y castigo social cargado detrás de las personas que se contagian del virus.

“Lo miras, y es un virus tan feo. Lo miras y retrocedes. Crees que no quieres estar cerca de eso. Conocía el estigma que podría conllevar, pero también sé que muchas personas enfrentan ese estigma”, dijo el hombre.