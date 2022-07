“¡Me indigna, no se ría de la gente!”: Katherine Martorell realizó feroz crítica contra ministro Jackson

Fuertes declaraciones realizó Katherine Martorel, ex Subsecretaria de Prevención del Delito, en contra del Giorgio Jackson, actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, luego que este explicara su posición con respecto a los dichos del Líder de la CAM, Héctor LLaitul.

“Me indigna, no se ría de la gente ¡vergüenza me dan las declaraciones del ministro Jackson! Segunda vez que Llaitul les declara la guerra!, comenzó afirmando Martorell en la última emisión de La Entrevista en el portal Puranoticia.cl, dirigida por el periodista Pablo Yutronic.

“¡Vergüenza, vergüenza me dan las declaraciones de la ministra Vallejo!, ¡Vergüenza me dan las declaraciones del ministro Jackson! Segunda vez que Llaitul les declara la guerra (…) Perdón, señora ministra; perdón, señor ministro, eso no es manifestar ideas, eso es declarar la guerra, eso es enfrentar a los chilenos, y su rol como líderes de un Gobierno es el bien común, es la seguridad de la ciudadanía. ¡Vergüenza debería darles decir que esto es una manifestación de ideas! No sé qué están esperando para querellarse” enfatizó sin filtros en el espacio mencionado.

“No se ría de la gente”

Su descargo furioso, continuó expresando que: “Me indigna esto, me indigna, esto es validar la delincuencia, es validar que se esté atacando a los chilenos, amenazando. Es no entender qué es lo que significa el bien común, es no entender el deber de protección que tiene el Estado y el gobierno con los ciudadanos”.

También llamó al ministro Jackson y a todo el Gobierno a tomar cartas en el asunto: “Me parece de la más alta gravedad (…) Que vaya Jackson, que vaya el presidente Boric a La Araucanía, y miren lo que está pasando, que vean lo que están sufriendo las personas, que vean lo que es el temor, el crimen organizado, el terrorismo, para que después vengan y nos digan que son ideas”.

“Me parece que la peor bajeza que puede tener un gobierno es no defender a sus ciudadanos. Ministro Jackson no se ría de la gente”, aseveró la ex Subsecretaria de Prevención del Delito.