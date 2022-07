Kast acusó de ser “una amenaza para la democracia” a diputado RD que reconoció consumir marihuana

José Antonio Kast cuestionó al diputado de Revolución Democrática, Jaime Sáez, quien en entrevista con la revista Cáñano reconoció ser un consumidor de marihuana.

En la jornada de este sábado los dichos del parlamentario provocaron una gran reacción en las redes sociales, considerando que el congresista del bloque izquierdista aseguró que su consumo no es un “inconveniente” para su trabajo en el Congreso Nacional.

Las críticas de José Antonio Kast a diputado Sáez

“Me gusta la marihuana y mi pregunta sería: ¿Cuál es el problema?. No veo el inconveniente (...) no me abastezco de manera ilegal tampoco, no compro, me la regalan. En algún momento de la vida, cuando era más chico, planté. Tuve, llegué a tener en mi mejor época dos plantas al aire libre, nada muy elaborado”, confesó Sáez, quien cuestionó el proyecto de Ley que establece un nuevo reglamento para el control de drogas en la Cámara Baja y que incorpora nuevas indicaciones respecto de la realización de habituales test de drogas para diputados y diputadas.

“Ha sido poco profundo, artificioso y mucho de hacer el punto político”, puntualizó.

LEE MÁS: “Hola otra vez José”: La respuesta de Contralorito a Kast que ha sacado ronchas en redes

LEE MÁS: José Antonio Kast barre con todos: “Mientras Contraloría se toma todo el tiempo del mundo, Chayanne hace la pega”

De sus declaraciones fue que el excandidato presidencial republicano hizo un punto en su cuenta de Twitter, plataforma en la que aseguró que parlamentarios como Sáez representan “una amenaza para la democracia”.

“Un Diputado legislando bajo los efectos de la droga es un riesgo y un diputado al que le regalan droga es grave peligro”, aseguró el líder derechista.

“La narcoizquierda es una amenaza para la democracia”, complementó Kast, cuya publicación causó un gran impacto en la red social, donde fue compartida en más de 2.500 oportunidades y citada en más de una centena de oportunidades.