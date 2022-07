“Me agarraron y me arrastraron”, habla mujer implicada en caso de homofobia

Habló una de las mujeres implicadas en caso de homofobia y discriminación en contra de una pareja LGBTI en un parque en Salitre en Bogotá. El ataque fue grabado en un video que se viralizó en redes sociales, causando indignación en varios sectores por los insultos que fue víctima esta pareja, que al parecer, también fue amenazada por estar cogidos de la mano y dándose un beso.

Ahora unas de las mujeres que aparece en el video de la agresión contó su versión de los hechos a través de las redes sociales de Jonathan Silva (@silvajonathan01).

Por tanto, asegura que la pareja la agredió en primer lugar. “Ellos me agarraron del pelo, me arrastraron. Ellos tienen que decir la verdad. Yo me solté y empecé a gritar ‘un palo, un palo’”, advirtió la mujer que se identificó como Gladys. La mujer además asegura que ella les reclamó por estar, supuestamente, masturbándose en el parque. “Yo le dije: ‘Niños por qué hacen eso’. Y me dijeron una cantidad de groserías que yo nunca había escuchado”, afirmó.

También puede leer: Plantón y besatón en Bogotá en rechazo a ataque homofóbico en parque de Salitre

🚨😡 ESTO SUCEDIÓ AYER EN BOGOTÁ



Porque dos hombres se estaban dando un beso en un Parque del Barrio Salitre, cerca al centro recreativo de Compensar, algunos habitantes del sector los golpearon con palos y tablas e intentaron lincharlos



🧵 pic.twitter.com/zVAbF2Plz8 — Acción Prometea (@AccionPrometea) July 30, 2022

Por su parte, la alcaldesa Claudia López, quien a través de su cuenta de Twitter dijo: " Circula video de un acto homofóbico y violento en un parque. ¡Lo rechazamos enfáticamente! ¡En Bogotá se puede ser! Nuestros equipos están en contacto con las víctimas para apoyarlas. Lucharemos hasta que la igualdad sea costumbre”.

Lleguen todxs al #salitre hay que estar unidos reinvindicación y dignidad para nuestras vidas y que expresar lo que somos y nuestro afecto no nos cueste la vida #LGBTIQ and proud 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️✊🏻 pic.twitter.com/xPjidgYR0t — Julian Salamanca (@juliandavidsoy) July 31, 2022

Así mismo, la Dirección de Diversidad Sexual en Bogotá inició una investigación para esclarecer los hechos, así como el acompañamiento correspondiente a las víctimas. David Alonzo, director de esta unidad, se pronunció a través de Twitter y aseguró que ya se comunicaron con las víctimas y que se trabaja para imponer un comparendo a la comunidad por violar el Código de Policía.