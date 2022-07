Pedro Pool responde a querellas en su contra: “¡Ojalá me metan preso! ¿Ya? Me van a hacer un favor”

Este sábado se conoció la querella que la municipalidad de Valparaíso sumó en contra del empresario Pedro Pool luego de sus amenazas a los convencionales constituyentes en el programa de Youtube de Patricia Maldonado y otras plataformas de streaming, quienes representados en los abogados Fernando Atria y Jaime Bassa ya habían sumado esta semana otro libelo en contra del osornino.

“Vamos a fusilar a los ‘prostituyentes’ por alta traición a la patria, porque Chile no se merece lo que le pretenden hacer, que es sumirlo en la pobreza, en el hambre y en la esclavitud”, afirmó en las plataformas sociales.

Y respecto de esta serie de acciones judiciales en su contra, junto a la presentada por el abogado del Instituto de Derechos Humanos, Luis Rendón, fue que Pool habló en su canal de Youtube.

La respuesta de Pedro Pool a las querellas

“Me he convertido de la noche a la mañana en un hombre peligroso, más malo que Llaitul, y el organismo de los Derechos Humanos de Osorno, a través de su abogado, el señor no sé, creo que de apellido Grandon (sic), no tengo idea, pusieron una querella criminal en contra de este modesto ciudadano de Osorno”, expuso el empresario, quien en su alocución se quejó que los órganos de DD.HH. no haya tomado las mismas acciones con el comunero mapuche Héctor Llaitul.

“El Instituto de los Derechos Humanos de Osorno y el de Chile no ha puesto una querella criminal en contra del señor Héctor Llaitul, por ejemplo. No. Un hombre que carga con 50 cadáveres en su espalda y miles de atentados terroristas. ¡No! ¡Ahí, no! Pedro Pool. ¿Y por qué a Pedro Pool? Porque Pedro Pool es peligroso, Pedro Pool tiene ideas, Pedro Pool es un hombre que dice las cosas de frente, no se queda callado, no entrega la oreja”, agregó.

“Entonces, hay que atemorizarlo, hay que funarlo, y hay que querellarse en contra del señor Pedro Pool y ojalá meter preso al señor Pedro Pool”, prosiguió el empresario, quien desafío a todos sus querellantes.

“¡Y ojalá me metan preso! ¿Ya? Me van a hacer un favor. Yo le quiero decir a los zurditos que no me van a callar y no me van a callar, porque yo estoy pelendo por algo más grande. Yo estoy peleando por la libertad. Por la libertad mía, de mi familia, de mis hijos, de mis nietos, y del pueblo de Chile. Hoy día (viernes) entrevistaron a la ministra Camila Vallejos, la que saltó del liceo a la política y de la política a ministra, sin haberle trabajado un día a nadie. Dijo hoy día en CNN, se le preguntó si el Gobierno se iba a querellar en contra del ciudadano Pedro Pool. Dijo que lo estaban pensando. Ministra le mando un recado: ¡Queréllese! Pero si se querella contra mí, tiene que querellarse contra Héctor Llaitul. ¿La tiene clara, no es cierto? ¿La tiene clarita? ¡Queréllese!”, finalizó.