Chica se enteró en medio del mar que su novio la engañó

La historia de una joven sudamericana, que de momento no se conoce su nombre, se volvió viral en TikTok, luego de que narró cómo descubrió una infidelidad de su exnovio, mientras pasaban unas vacaciones en familia.

El relato no tardó mucho tiempo en hacerse viral, ya que la historia contada por la chica fue conmovedora para algunos usuarios.

Conoce a la chica que descubrió infidelidad en el mar

El testimonio de la joven narra que todo sucedió mientras iba de paseo con su pareja al sur de Argentina, viaje en el que la familia de su exchico estaba presente.

Tati, como aparece en su cuenta de TikTok, mencionó que tenía sospechas de una de sus mejores amigas.

Por lo tanto, la chica decidió escribirle y empezar a indagar un poco más sobre la posible infidelidad.

La amiga, que para entonces ya no se hablaba en lo absoluto con el exnovio, confirmó que tuvo una relación, situación que rompió con toda la armonía del viaje.

Al seguir indagando, la joven descubrió que el engaño sucedió en buena parte de 2019, situación que la decepcionó aún más.

La mencionada amiga, constantemente les enviaba mensaje a la pareja por redes sociales, al grado de que en muchas ocasiones era una guía para resolver los problemas que tenían.

La sudamericana narró su historia en TikTok

Sin embargo, todo esto llevaba una doble ayuda, puesto que lo hacía con la intención de que el chico estuviera bien con ella.

“Después de que vi esos videos y cosas raras, descubrí que nunca nada fue como él me contó. Fue la última oportunidad, ella sí me admitió todo, no me dijo las cosas como eran, pero lo me admitió. Borré todo, menos esa conversación. No fui grosera con ella, porque al final de todo me ayudó. Cuando le mostré a él la conversación, y le dije que ella me había admitido todo, se me quedó viendo como un fantasma y casi se tira al mar con los delfines” , relató la chica, en uno de sus videos de TikTok.

Tras hacerse viral, la joven continuó relatando anécdotas de ese viaje, por lo que su historia se mantiene como una de las más buscadas de la plataforma.