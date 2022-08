Jessica Chastain: “’The Forgiven’ explora el sistema de clases, los roles de género y el racismo”

En “The Forgiven”, Jessica Chastain y Ralph Fiennes interpretan a una pareja adinerada que se dirige a Marruecos para pasar un fin de semana de desenfreno en la extensa finca desértica de un amigo licencioso (Matt Smith). Antes de sumergirse en la cocaína y el sexo al azar, atropellan y matan accidentalmente a un joven con su automóvil. Lo consideran sólo un inconveniente menor, pero el padre del chico, un líder tribal Bereber, descubre rápidamente lo sucedido. Pide que David, interpretado por Fiennes, le acompañe a su campamento en el desierto para enterrar al niño, y éste va a regañadientes, sabiendo bien que puede resultar muerto.

Estos papeles ofrecen a la pareja la posibilidad de demostrar que son los mejores actores de Hollywood. Metro charló con Jessica Chastain para saber más.

P: Gran parte de su éxito como actriz radica en los personajes que interpreta. Son muy diferentes entre sí.

- Quiero creer que los sentimientos son contagiosos. Me gusta el reto, hasta el punto de considerarme masoquista. No sé qué es lo que me atrae de un personaje, pero siento la necesidad de arriesgarme al máximo cuando actúo. Cuando actúo, soy tan temeraria que creo que puedo hacer cualquier cosa. Entiendo que hay muchos actores sin trabajo y yo, que soy una privilegiada, tengo que dar lo mejor de mí.

P: Parece que le gusta cambiar por completo su aspecto físico o viajar a lugares lejanos.

- En nuestra industria, celebramos a los hombres que asumen riesgos, mientras que a las mujeres se las valora por su aspecto. He construido mi carrera interpretando a personajes desagradables. Estoy a favor de ello. Y, además, encuentro que pretender que no todos tengamos defectos y cometamos errores y seamos egoístas y ambiciosos, eso es ser humano. No siempre somos desinteresados y estamos llenos de integridad y honor.

P: ¿Le resulta difícil rodar en lugares remotos donde quizá no pueda llevar a su familia?

- Me gusta rodar en lugares remotos, es parte de mi trabajo. De hecho, rodamos “The Forgiven” en el lugar donde se desarrolla la novela y el guión. Se sentía tan auténtico y no sé cómo se puede recrear eso en otro lugar. Volvíamos a casa cada noche y había gente vendiendo fósiles en la carretera. Formábamos parte de ese entorno y, para mí, eso ayudaba a contar la historia.

P: Su personaje, Jo, no es muy agradable.

- Estamos contando una historia de privilegios. No creo que todos los personajes tengan que ser iguales. Me gusta el reto de interpretar a alguien que no sea simpático. Me parece que es triste contar una historia cuando no pasa nada, cuando no hay drama ni desafío. Cuando sólo te cuentan las historias de personas que están tan lejos de ser seres humanos, especialmente las mujeres. Encuentro que los personajes femeninos que pueden hacer cosas que van en contra de lo que la sociedad espera que haga una mujer, eso, para mí, es algo muy emocionante de interpretar. Así que, sí, estaba muy contenta de interpretar a Jo.

P: ¿Estabas deseando volver a trabajar con Ralph Fiennes? La primera vez que compartieron pantalla fue hace 10 años.

- Sí. Es uno de mis actores favoritos y esta vez nuestros personajes al menos se gustan un poco. En el drama shakesperiano Coriolanus, interpretábamos a un matrimonio que no conectaba realmente. Esta vez, son una pareja al borde del divorcio, pero al menos tienen una historia de fondo más amable. Yo bromeaba con él y le decía: la próxima vez que trabajemos juntos, por favor, seamos amigos, o al menos seamos personas casadas que realmente se gustan.

P: ¿Por qué le gusta tanto trabajar con Ralph?

- Se siente muy fácil estar en las escenas porque él es muy abierto. Su inspiradora presencia hace que todo sea muy fácil y que fluya. Sí, me encanta trabajar con Ralph. Espero que, en el futuro, acabemos interpretando a personajes que se gusten de verdad, porque hemos tenido dos matrimonios muy difíciles en nuestras manos.

P: Esta película trata sobre la clase

- El libro y la película exploran realmente el sistema de clases, los roles de género y el racismo. También muestra la idea de que si la gente tiene dinero, piensa que puede ir a cualquier sitio y hacer cualquier cosa sin las consecuencias. Están tristemente equivocados.

P: ¿Se siente ahora en una posición de poder?

- Definitivamente, la gente me trata de forma diferente ahora porque he hecho y producido muchas películas. Pero no estaría donde estoy sin mi equipo. Me ayudan a centrarme en las cosas que me importan.

