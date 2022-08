La reacción de Constanza Santa María tras salida de Matías del Río de Estado Nacional

El domingo en la noche se emitió un nuevo capítulo de Estado Nacional, en donde se tocó el tema de la salida del periodista Matías del Río del programa, la cual fue informada ayer por El Mercurio, indicándose que se habría optado por “protegerlo” ante las críticas en redes sociales.

Este hecho fue abordado por el panelista Cristián Valenzuela, quien con una fotografía del comunicador en la mano, señaló que “primero quiero hablar de Matías del Río. No soy amigo de Matías del Río, no soy fanático de su trabajo no considero que sea facho o comunista, creo que es por excelencia amarillo, creo que debe haber votado Apruebo en el plebiscito de entrada y probablemente votó por Boric en la elección pasada”.

“Este es un equipo excepcional y creo lamentablemente que se ha cometido un error, si alguien creyó que proteger a un periodista de la presión de las redes sociales lo mejor era sacarlo del aire, es no entender el periodismo y no entender la libertad de expresión”, fue parte de lo que expresó.

Puede que este haya sido mi última participación en #enacional de @tvn pero no podía asistir sin mencionar el grave e injusto error que se cometió en contra de @matiasdelrio . Mis respetos a un gran profesional. pic.twitter.com/eJiSdWG3l4 — Cristian Valenzuela🇨🇱 (@crvalenzuela) August 1, 2022

Las palabras de Constanza Santa María

Tras los dichos de Valenzuela, la periodista también se refirió a lo ocurrido.

“Efectivamente aquí se han tomado decisiones, que fueron tomadas por el director de Prensa de este canal, quien obviamente tiene que dar las respuestas de las decisiones que se han tomado”, manifestó.

Por último, Constanza Santa María indicó que “obviamente aquí hay un cariño tremendo por Matías, quien es amigo personal mío, y además apreciamos mucho su trabajo periodístico”.