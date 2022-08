Roberto Cox cuestiona decisión de TVN de sacar a Matías del Río de “Estado Nacional”

La marginación del periodista Matías del Río del programa “Estado Nacional” se tomó buena parte de la agenda de Twitter este domingo, convirtiendo la supuesta bajada del periodista de la conducción del espacio de contingencia política de TVN en una de las tendencias más comentadas de la red social.

La información entregada por El Mercurio, respecto de la molestia de Nivia Palma, nueva miembro del directorio del canal público, quien en un tuit del pasado 24 de julio reclamó porque el programa de su señal tenía “4 representantes del Rechazo y 2 del Apruebo en su panel”, abrió la puerta a la forzada salida del periodista de la animación del espacio.

Las críticas de Cox a TVN

Marginación que se habría dado bajo el argumento “de proteger” al periodista de las últimas críticas que ha recibido en redes sociales.

Precisamente este argumento fue el que desató la molestia en Cox, quien en su cuenta de Twitter, plataforma en la que habitualmente genera más de alguna polémica con sus opiniones, cuestionó la decisión de marginar a Del Río.

“Te puede gustar o no su trabajo, no estar de acuerdo con lo que presuntamente piensa, pero a ningún periodista lo proteges sacándolo de pantalla”, publicó el periodista de CHV, quien acompañó su tuiteo de los hashtag #TVN y #MatíasDelRío, dejando en evidencia su contrariedad con el argumento dado al rostro de TVN para bajarlo del estelar programa político.

Captura T13 Captura T13

Como era de suponer, sus dichos rápidamente encontraron eco en cientos de usuarios de la red social, quienes compartieron y rechazaron su solidaria postura con Del Río.

“Valiente siempre @CoxRobertoCox, ojalá otros de tus colegas salgan a defender a Del Río, en el fondo, la libertad de expresión”, “bien Cox, valiente, no es fácil decir esto trabajando en un canal absolutamente progre. Jugado”, o “los mismos que aplauden que lo sacaran por, según ellos, disparidad ideológica, son los mismos que aplaudían los paneles de los programas de La Red. Hipócritas y no me vengan con que es por ser un canal estatal”, se sumaron a los elogios por los dichos del periodista de CHV.

También hubo otros comentarios que fueron en la vía opuesta a los dichos de Cox. Como “creo que la ‘protección’ era para nosotros los televidentes, jajajajá (...) y la inoperancia de Del Río. No olvidemos la inoperancia de ese periodista sobreestimado” o “al revés, el canal protege a sus televidentes de su periodismo parcial”.