Testigo relató actitud errática que tuvo madre de menor fallecido al llegar al hospital: Fue detenida

Tras la trágica muerte del niño de casi dos años que llegó con heridas de gravedad al Hospital Roberto del Río. , atribuibles a terceros desde su domicilio en Renca, un testigo relató al matinal de Chilevisión “Contigo en la mañana” que cuando la madre llegó al recinto asistencial “estaba ida”.

“Al hombre lo veo entrar con el menor en brazos y lo veo que viene desesperado corriendo”, comentó respecto a Hans, el joven pareja de la mujer. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue la actitud errática de ella, puesto que “se veía normal, pero ida”.

Además, complementó que llegó minutos después. “Al rato llegó la mamá, así como ida. No hallaba qué hacer, para dónde cortar. Le dije, allá dentro está (el niño). Los guardias le abrieron la puerta. Andaba sin mascarilla, sin nada”, relató.

El suegro de la mujer, en tanto, padre del joven detenido, contó que “ el niño cuando vivía aquí ya se veía medio raro hacia la mamá, porque la mamá no tenía mucho apego a los niños”. ”Si es que tienen culpa, deben pagar por lo que hicieron” , complementó.

Vecinas de la pareja, también comentaron respecto a la fatal situación, criticando que el jardín infantil no hubiese alertado que el menor era víctima de violencia.

“¿Cómo no dieron antecedentes de que el niño sufría de maltrato?, la gente que vive al lado de la familia cómo no va a sentir algo, yo digo que el jardín también tiene culpa, porque cómo no dio antecedentes que el niño estaba sufriendo de maltrato, porque como jardín tienen que ir al Sapu a Carabineros. Un bebé cuando le pegan, grita o no”, reclamaron.

Según relató Susan Castillo, el menor sufrió varios paros cardiorrespiratorios hasta que finalmente perdió la vida. Los padres están detenidos.

“Estaba en paro”

Susan Castillo, jefa de la unidad de emergencias del centro asistencial, comentó a la prensa que el menor provenía desde un SAR de Renca en condición crítica.

“El paciente venía intubado, luego de haber tenido dos paros cardiorrespiratorios. El servicio de urgencia lo recibió (...) nosotros atendimos al paciente porque estaba en paro cardiorrespiratorio. Nuestra primera función fue reanimarlo y lograr que recuperará los signos vitales”, aseguró.

Tras ser intervenido, entró a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde presentó varios paros respiratorios y murió en el trascurso de la tarde.

Posteriormente, Carabineros confirmó que las lesiones del menor eran “notoriamente atribuibles a terceras personas”, por lo que se procedió a la detención de la madre y su pareja.

La Fiscalía instruyó que la Investigación quede a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.