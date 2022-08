Ataque de ira: Madre le corta la cara a maestra de su hijo en un bar

Una maestra viviría un momento que la marcaría de por vida sin saberlo luego de discutir con una mujer en un bar. Y es que en un video que rápidamente se viralizó en las redes sociales, se pudo ver como fue víctima del ataque de la madre de uno de sus alumnos de secundaria, luego de haber discutido con ella en un bar.

La agresora, que fue identificada como Kelly Thomas y que es residente de Gales, fue detenida una vez que atacó a la docente de secundaria de su hijo, luego de que ambas empezaron a discutir y en un momento de histeria, la madre de dos hijos le aventó su bebida al rostro a la educadora.

No conforme con derramarle su trago en la cara, la mujer procedió a romperle en la cara el vaso de vidrio al estrellárselo contra el rostro a la maestra, quien inmediatamente comenzó a sangrar productor de la herida.

La maestra quedó con cicatrices de por vida

La víctima quedó con cicatrices de por vida, de acuerdo a reportes del medio local Walesonline, que también añadió que se desconoce, hasta ahora, el motivo que originó la pelea verbal y el desenlace que por poco no terminó en una muerte.

“El incidente realmente afectó mi día a día, tengo una cicatriz física y el daño psicológico es significativo. Realmente luché por aceptar lo que sucedió y cómo me dejó sintiéndome. Tengo flashbacks y puedo recordar a la gente diciendo ‘Oh, Dios, mírala a la cara’”, dijo la afectada.

“Mi cicatriz ha cambiado la forma en que me veo a mí mismo, era una persona sociable, pero ahora tengo crisis nerviosas antes de ir a cualquier parte. Lo veo cada vez que me miro en el espejo y he perdido mucha confianza”, admitió la educadora.

Por su parte, Thomas reconoció sentirse arrepentida con lo que hizo, por lo que deberá ir a sesiones de control de ira y pagar una multa de 600 libras esterlinas en compensación.