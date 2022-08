Round en “Mucho Gusto”: Neme encaró a Karla Rubilar por visa del líder de Tren de Aragua

Durante la jornada de este jueves, José Antonio Neme tuvo la oportunidad de conversar con Karla Rubilar y el diputado Vlado Mirosevic sobre la reforma de la ley migratoria que está desarrollando el actual gobierno.

En este contexto, es donde el periodista aprovechó para acusar al exmandato de Sebastián Piñera por entregar la visa de trabajo al líder del Tren de Aragua.

“¿Cómo es posible que a uno de los líderes del Tren de Aragua le hayan dado una visa? Entró como turista, no lo detuvieron en la frontera. Andaba libremente. Quizás cuántos líderes más de esta organización criminal existen”, empezó a encarar el animador.

Asimismo, el periodista no estaba sorprendido por la facilidad con la que el hombre logró obtener el documento, siendo que muchos inmigrantes lo han buscado por tanto tiempo porque “esperan para tener una vida mejor acá en Chile”.

“¿Qué falló allí?”, le preguntó a la exministra del gobierno del expresidente Piñera.

“Me parece que es una tremenda mancha para el gobierno de Piñera. Yo sé que Karla me dice: ‘Tú me sacas algo nada que ver’. No te estoy apuntando en términos personales, es hecho de la causa. Es vergonzoso que un líder de una banda haya tenido acceso a una visa entregada por el Estado de Chile para moverse por territorio nacional”, atacó Neme sin pelos en la lengua.

Ante tales palabras, Rubilar intentó defenderse del punto de vista el periodista, eso sí, en ningún momento mencionó las estrategias y decisiones que se tomaron bajo el exgobierno.