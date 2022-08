Con jugo de naranja: Falsa asesora del hogar drogó a dueña de casa y le robó $10 millones en Calama

Primero lo informaron los mismos medios de Calama, una dueña de casa denunció que la asesora del hogar que había contratado hace menos de 24 horas la drogó y le robó 10 millones de pesos. La mujer habría puesto la droga, que aún no se sabe qué fue, en un jugo.

“En la mañana me ofrece un jugo de naranja. Acepté porque me estaba cuidando por el tema del COVID, le pido que por favor me lo traiga a mi dormitorio, además de un Trioval. Me entrega el jugo, lo tomo, pasan 10 minutos, subo al segundo piso y ella me empuja a la pieza de mi hija y de ahí no recuerdo nada más”, contó María Isabel Díaz, la dueña de casa que aún estaba aún en shock, a los reporteros del canal TVN Red Antofagasta.

La mujer involucrada en el delito provocó un robo que alcanzó $10 millones, tras reunir especies de alto valor. Posteriormente abandonó la vivienda con una maleta y un bolso, sin tapujo alguno del acto cometido, su huída quedó grabada en las cámaras de seguridad de la calle.

La afectada sufrió de una intoxicación aguda por una droga que le aplicaron el vaso que tomó el líquido ofrecido y le hizo perder el conocimiento por 4 horas. Mientras tanto, la PDI de Calama abordará la investigación para dar con el paradero de la acusada.

En la última edición de 24 horas TVN, aseguraron que la mujer volvió a cometer el acto en Antofagasta, donde habría logrado robar 4 millones de pesos. Según lo que informan, la falsa asesora del hogar sería de origen extranjero, “boliviana muy cercana y cariñosa”, pero les dio un nombre falsó y volvió a realizar el mismo modus oerandi, logrando robar especies avaluadas en 4 millones de pesos.

En este caso habría drogado al matrimonio dueño de casa, esposa y esposo quedaron indefensos y sus hijos sin explicación. Incluso la mujer habría aprovechado cuando estaban inconscientes para borrar los mensajes de celular que había intercambiado por ella.

Finalmente María Isabel, la dueña de casa de Calama, llamó a poner atención a los datos de las personas que se contratan para la limpieza del hogar. Por necesidad y premura tuvo la mala suerte de contratar a una persona que estaba lejos de calificar.