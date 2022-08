El “Sheriff” Gaspar Rivas rompió en llanto en “Mucho Gusto”: “Mi pueblo está sufriendo y nadie hace nada”

Este viernes, el diputado del Partido de la Gente, Gaspar Rivas, estuvo como invitado en el programa “Mucho Gusto”, en donde se refirió al aumento de los actos de violencia en nuestro país tras autoproclamarse como “Sheriff” o “Bukele Chileno”.

“Quiero ser sincero, a mí me afecta ver como sufre mi pueblo. Mi pueblo chileno está sufriendo. Y nadie, por la mier…, nadie hace nada. Por eso yo tomé esta porquería (muestra la chapa de Sheriff)”, comenzó su relato mientras comenzaba a soltar unas lágrimas.

Posteriormente, explicó que “la tomé como un símbolo de entender que necesitamos ley, necesitamos orden, pero hoy la ley defiende a las lacras delincuentes. Y el orden es una risa. Y me van a disculpar los señores (Marco Enríquez) Ominami y (Manuel José) Ossandón (que estaban debatiendo en el set), pero ellos ahí están hablando de cosas intrascendentes, ¿a quién le importa Piñera? ¿a quién le importa Boric? ¿a quién le importa Ricardo Lagos?”.

Asimismo, siguió con el discurso diciendo que “a mí me importa la gente que se la están cag…, que la están matando en la calle. Eso me duele, me duele en el alma, es mi pueblo. El pueblo chileno está sufriendo. Discúlpenme, pero de verdad es una cosa que duele”, enfatizó.

Finalmente, los animadores del matinal de Mega interrumpieron al parlamentario para intentar tranquilizarlo. “Diputado, yo lo entiendo. Le pido que se calme porque se ve un poco sobrepasado”, le comentó José Antonio Neme.

“Tome agua”, le aconsejó Roberto Saa.