Matthei dispara contra Siches por seguridad: “Uno nota que la ministra del Interior no tiene idea del tema”

Este jueves, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei se refirió a la carta que entregó durante la jornada junto a otros jefes comunales en La Moneda, pidiendo medidas para combatir el alza de la delincuencia que afecta al país, además de abordar el rol de la ministra del Interior, Izkia Siches.

En conversación con Tele13 Radio, la jefa comunal de Providencia manifestó que dentro de todos los puntos que aborda la misiva -firmada por 46 alcaldes de Chile Vamos- “me gusta mucho lo que es la protección efectiva a las policías y a Gendarmería. Gendarmería en este momento está siendo amenazada, amedrentada por el crimen organizado dentro de las cárceles”

Tras ser consultada por el desempeño del Gobierno respecto a seguridad, Matthei apuntó hacia la “idealización” e “ingenuidad” sobre cómo abordar y visualizar la delincuencia.

“Tengo la impresión que las personas que componen el Gobierno t ienen una visión muy idealizada de los delincuentes, cosa que además se nota en el proyecto de Constitución de la Convención ”, dijo.

Al respecto, Matthei se refirió directamente a la labor de la ministra Siches, asegurando que “uno nota mucha ingenuidad, pero además nota que la ministra del Interior, de verdad, no tiene idea del tema. No le interesa, no sabe, no tiene asesores, no es su tema”.

La alcaldesa de Providencia también tuvo críticas para el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, y el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve