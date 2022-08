¿Por qué metieron presa a la atleta estadounidense Brittney Griner en Rusia?

La posesión de marihuana o artículos derivados puede acarrear sanciones penales en Rusia, y justamente eso fue lo que le sucedió a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner.

De nada sirvió su brillante carrera y su popularidad en su país natal. Ella ha estado en eventos especiales en la Casa Blanca, es imagen de varias marcas y su condición de lesbiana afroamericana también la ha puesto en el tope de los titulares.

Pero cometió un error. En febrero de este año quedó detenida en febrero en el Aeropuerto Internacional Sheremetyevo, en Rusia, luego de que las autoridades descubrieran menos de un gramo de aceite de cannabis en un vaporizador dentro de su equipaje.

La condenaron a 9 años de cárcel

La atleta y sus representantes alegaron que no se trataba de un delito sino de un porte de cannabis con fines medicinales. “No tenía intención de infringir ninguna ley rusa. No tenía intención. No conspiré ni planeé cometer este delito”, declaró la propia Griner antes del veredicto, citó CNN.

Para no entorpecer el caso, Griner se había declarado culpable por llevar la sustancia, pero insistió en que tenía una prescripción médica. “Estaba al tanto de las leyes de Rusia pero, según su testimonio, empacó a toda prisa y la marihuana quedó en la valija por error”, citó el medio.

Pese a estos alegatos, las autoridades rusas continuaron con su proceso penal y fue sentenciada ante un tribunal a pagar nueve años de cárcel por llevar consigo sustancias prohibidas por la legislación de ese país.

Departamento de Estado de EE.UU. ha calificado su detención de ilícita, al tiempo que se está movilizando una importante campaña para lograr la liberación de la deportista. Su actual pareja lidera las acciones que han incluido reuniones en la Casa Blanca.

EU hizo una oferta a Moscú

“Hemos hecho una oferta sustancial para traerla a ella y a Paul Whelan a casa. Instamos a Rusia a que acepte esa propuesta”, anunció la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, al referirse a la “detención abusiva” de la dos veces medallista de oro olímpico.

Más temprano el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó de “inaceptable” la condena de Griner, y aseguró que “trabajará incansablemente y buscará todas las vías posibles”, reseñó el Diario de las Américas. Al respecto, las autoridades rusas no se han pronunciado.

