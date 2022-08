A los 73 años, murió la cantante y actriz Olivia Newton-John

Este lunes, a los 73 años, murió la cantante y actriz australiana, Olivia Newton-John, conocida por su papel protagónico en la película “Grease”.

El hecho fue confirmado mediante un comunicado escrito por John Easterling, esposo de la artista, texto que fue subido a las redes de Newton-John.

“Dame Olivia Newton-John (73) ha fallecido en paz en su rancho del sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Pedimos a todo el mundo que respete la privacidad de la familia durante este momento tan difícil ”, inicia el texto.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfo y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina de las plantas continúa con la Olivia Newton-John Foundation Fund, dedicada a la investigación de la medicina de las plantas y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a la fundación”

Olivia Newton-John comenzó su carrera en los años 70, en un grupo femenino llamado “Sol Four”. En 1971, lanzó su primer álbum llamado “If Not For You”, donde cosechó sus primeros éxitos como “Banks of The Ohio”, “Me and Bobby McGee” e “If Not For You”. Dos años después, presentó su segundo disco, “Let Me Be There”, de donde destacó su balada country “Take Me Home Country Roads”.

En 1974, representó a Reino Unido en el Festival Eurovisión, quedando en la cuarta posición con la canción “Long Live Love” y ese mismo año, presentó su tercer disco “If You Love Me, Let Me Know”.

Al año siguiente, Newton-John presenta “Have You Never Been Mellow”, disco que escala a los primeros lugares de los rankings musicales.

Más allá de la música, la actuación también fue parte importante en la vida importante de Newton-John, destacando su participación en la película musical “Grease”, junto a John Travolta.

También participó en Xanadu y Two of a Kind, sin embargo, no tuvieron éxito en la audiencia.

En 1992, cuando la artista se preparaba para una gira, fue diagnosticada de cáncer de mama, iniciando un largo tratamiento contra la enfermedad, de la cual, logró recuperarse.

Sin embargo, en 2012, Newton-John nuevamente fue diagnosticada con la enfermedad, pero lo mantuvo en secreto, realizando su tratamiento y a la vez, presentaciones en vivo, la cual la trajo a Chile para el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2017.

Poco tiempo después de ese show, la cantante confirmó que nuevamente fue diagnosticada con cáncer, sometiéndose a radioterapias, terapias naturales y aceite de cannabis para los dolores.