OnlyFans: Estos son los peligros que encontró una modelo en la app

En la actualidad, uno de los sueños de muchos jóvenes es convertirse en un influencer, que pueda generar miles o millones de dólares con sus posteos en las redes sociales y OnlyFans.

Con los ejemplos de una gran cantidad de modelos y celebridades, que se han vuelto famosos y millonarios, sólo con subir y crear contenido en la web, este tipo de vida se ha vuelto en una moda que desean algunos chicos.

Una de las últimas aplicaciones que ha ganado fuerza desde la cuarentena por la pandemia del coronavirus, es OnlyFans.

El aumento de OnlyFans

Gracias a que la propuesta de la app es cobrar membresías a cambio de mostrar contenido privado, en muchas ocasiones para adultos, este sitio ha aumentado su número de adeptos de forma exponencial.

Como una forma de dimensionar el crecimiento el crecimiento de OnlyFans hay que poner algunos números sobre la mesa. De acuerdo a la aplicación de 2020 a 2021, la comunidad aumentó 1.5 millones de usuarios y 300 mil creadores.

Por mencionar un ejemplo, la modelo y streamer Kaitlyn “Amouranth” Siragusa compartió en su cuenta de Twitter su estado de cuenta de OnlyFans en el último año, cuyos ingresos ascendieron a 33 millones 760 mil 272 dólares.

Los contras de OnlyFans

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas en la aplicación. Ya que la fama puede ser contraproducente, pues los creadores de contenido han llegado a recibir comentarios hirientes, además de enfrentar los prejuicios de parte de la sociedad.

Mediante un video en TikTok que viralizó en los últimos días, la modelo Génesis Sarabia compartió lo malo de su experiencia en OnlyFans, en donde tiene cerca de un año subiendo contenido.

“He pedido muchos Uber o comida a la oficina o a mi casa, o en la calle y en cualquier lugar, de repente llega alguien que me conoce, alguien que dice oye, yo te tengo en Facebook. Oye, yo te he visto, oye, yo he comprado contenido. Está complicado”, son algunos de los comentarios que la chica realiza en el video manifestando su desagrado, ya que es algo que considera como acoso.

De hecho, la joven resaltó que ha tenido que ir a terapia por esta situación que la volvió vulnerable, pues se sentía observada por “todo el mundo”. Y es que algunos conductores de Uber, le han ofrecido viajes gratuitos a cambio de imágenes de OnlyFans.

“Las personas ya no te toman en serio, hablan mal de ti, me ha tocado que hay amigas que llegan y me dicen ‘este vato acaba de decir: ella es la mujer perfecta, lástima que tiene Only’, te minimizan” concluyó Genésis Sarabia.