“Que todos tengan la posibilidad que tuve yo”: Máximo Menem busca con su mamá traer a Chile tecnología que lo curó de cáncer

Máximo Menem, el hijo de la Miss Universo Cecilia Bolocco, reveló este domingo en Meganoticias las gestiones que realiza junto a su madre para traer a Chile la tecnología que le permitió superar un cáncer cerebral.

Fue en el noticiario del canal privado donde Máximo recordó la compleja situación que debió enfrentar cuando le fue detectado un tumor cerebral, el cual debió tratar en Estados Unidos debido a que en el país no existía ningún centro médico especializado en la tecnología de radiación focalizada en la zona afectada por el cáncer que le realizaron en la nación norteamericana.

La idea es poder traerla (la tecnología) a Chile para que todos los niños que nazcan acá y en Sudamérica también tenga la posibilidad que tuve yo de poder seguir con una vida buena y sin límites. — Máximo Menem

El proyecto de Máximo y Cecilia Bolocco

“Mi tumor era tan raro que no había procedimiento (...) y bueno, yo me desvanecí (...) iba a tener un tratamiento de dos años de quimioterapia, que no iba a poder ver a nadie, una radioterapia pero casi sin expectativas de supervivencia”, explicó el joven, quien tras su recuperación y posterior regreso al país junto a su madre, se aventuraron en la creación de la Fundación Care, la misma con la que por estos días trabajan en importar a Chile la tecnología médica en un centro oncológico que se creará en el país para ello.

“A mi mamá le dijeron que me iba a quedar del porte que tenía, que era de 1,71 metros y mido 1,83 metros; que podía quedar ciego, pero veo perfecto; que no iba a poder escuchar y oir bien y tengo el oído perfecto (...)”, contó Máximo.

“La idea es poder traerla (la tecnología) a Chile para que todos los niños que nazcan acá y en Sudamérica también tenga la posibilidad que tuve yo de poder seguir con una vida buena y sin límites”, reconoció.

Cabe destacar que este iniciativa de Bolocco y su hijo fue confirmada hace un tiempo por la propia Miss Universo, quien ha utilizado buena parte de su tiempo en gestionar la creación de un centro oncológico y la implementación, por primera vez en Chile, de la “Protonterapia”, un procedimiento donde se realiza una radiación de protones focalizada y en la que ataca directamente la zona del tumor, reduciéndose el porcentaje de radiación hacia otros tejidos.

Según informó Meganoticias, este tratamiento “ha mejorado el pronóstico y sobre todo enfocado en casos de cáncer infantil. Una realidad que golpea a muchas familias chilenas y que, aunque nuestro país ha avanzado en las últimas décadas, siendo uno de los líderes en la región, aún falta para alcanzar los niveles de países desarrollados”.

Un tratamiento que, en palabras del doctor Carlos Vargas, de la Clínica Mayo, en Phoenix, Estados Unidos, permite tener la “capacidad de tener un buen control tumoral, curar la enfermedad, pero como la dosis en el tejido circundante son menores, las tasas de toxicidad y complicaciones derivadas del tratamiento son menores”.