Versiones distintas y tuits borrados por supuestos aviones sobre Argentina

“Entre los días 27 y 28 de julio, de acuerdo a información argentina, cinco unidades de vuelo provenientes de Chile habrían hecho uso irregular del espacio aéreo nacional, sin contar con los permisos correspondientes que deben emitir las autoridades de control de ambos países”. “La Canciller, Antonia Urrejola, se reunió en Colombia con su par argentino, Santiago Cafiero y ambos ratificaron que en las próximas reuniones se seguirá avanzando y trabajando conjuntamente en el esclarecimiento de los hechos”.

Ese es el asunto, sencilla y claramente explicado por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a través de su cuenta de Twitter, que había copiado otro de la cancillería argentina. Todos de acuerdo, hasta ahí.

Pero todo cambiaría más tarde: los mensajes en @Minrel_Chile fueron borrados y la ministra de RR.EE., en Bogotá en el cambio de mando presidencial, comentaba que ya no había acuerdo con los transandinos por las naves, que habrían pasado sobre la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con dirección a las Islas Malvinas, de acuerdo a sus radares.

“Nosotros no tenemos registros, de acuerdo a los radares chilenos, de que esos vuelos existieron, pero de acuerdo a la información que tenía Argentina, sí están estos registros”, dijo la ministra Urrejola.

“Esto ya ha pasado otras veces, no hay que darle dramatismo”, agregó la canciller y aclaró que “no se sabe si los vuelos son civiles o militares, aunque de acuerdo a la información que tenemos nosotros, esos vuelos no existieron”.

Sobre el tuit copiado, escrito y borrado, la jefa de cartera aseguró que “Argentina sacó ese tuit donde básicamente lo que quieren es que colaboremos en ver por qué está esta diferencia de información. Desde la posición de ellos, la información que tienen es esa y nosotros tenemos otra y es parte de las conversaciones que debemos tener”.

El asunto no debería escalar mayormente, en especial por las buenas relaciones entre Boric y Alberto Fernández. “Hay que destacar el diálogo existente entre ambas administraciones, la conversación entre las cancillerías es fundamental y a eso se suman las buenas relaciones diplomáticas que desea mantener el gobierno con los países vecinos”, plantea Alejandra Márquez, analista internacional de la sede Santiago de la U. de Talca.

Efectivamente, “ambos ministros acordaron continuar cooperando para esclarecer la situación descrita por Argentina”, dice un comunicado del ministerio chileno.

Qué dice un experto

Pablo Lacoste, Doctor en Estudios Internacionales de la Universidad de Santiago: “Como Las Malvinas están en el medio, Chile tiene que extremar la prudencia”

¿Es común que pasen estas cosas y, por tanto, sean poco graves, como dijo la canciller? Una infracción de espacio aéreo puede ser algo accidental y que no tenga ninguna consecuencia más allá de darse alguna explicación. Pero cuando está en el medio la situación de las Islas Malvinas, que es un tema que causa un impacto emocional muy fuerte en ese país, Chile tiene que tomar conciencia de esto y moverse con máxima precaución, porque es una herida abierta, tiene que extremar la prudencia.

¿Cómo pudo ocurrir, si ocurrió? Hay que estudiar si hay un error en el radar argentino o si hubo una emergencia en un avión chileno que no pudo evitar atravesar al espacio aéreo argentino. Como sea, las buenas relaciones diplomáticas ayudarán.

¿Qué sanciones puede haber? Es que no hay una situación de hostilidad, no hay motivo para pensar que quiera ser una provocación, como China y Taiwán o Rusia y Ucrania. Al contrario, hay cordialidad. Seguro hubo algo de torpeza, alguien se equivocó, no sabemos quién todavía, y eso se solucionará pidiendo las disculpas del caso y evitando que se produzca una escalada.