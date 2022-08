Boliviano despertó enterrado dentro de ataúd y acusó ser “ofrecido a la Pachamama” en regada fiesta

Por lo general después de una noche de fiesta las personas olviden algunos episodios por la conocida “apagada de tele”, producto de los excesos de copas. Pero despertar dentro de un ataúd, enterrado bajo tierra eso no pasa ni en los mejores carretes. Excepto en uno, ocurrido en Bolivia donde un hombre de 30 años no sabía si estaba soñando o viviendo la peor pesadilla.

El joven, identificado como Víctor Hugo Mica, participaba de una regada fiesta donde se homenajeaba a la Pachamama. El problema, es que una vez que entró en coma etílico los participantes no hallaron nada mejor que ofrecerlo como ofrenda a la madre tierra, según contó al medió internacional Página Siete.

“Anoche era la pre entrada (de Villa Victoria), hemos ido a bailar, yo soy guía, y ya no me acuerdo. Lo único que recuerdo es que pensé que estaba en mi cama y me he levantado para ir a orinar, y ya no he podido moverme más”, dijo de entrada.

Además, añadió que “cuando he empujado el ataúd apenas he roto el vidrio y por el vidrio ha empezado a entrar tierra y así he logrado salir. Me han enterrado”.

Según explicó, lo intentaron utilizar de “sullu”, es decir, como una suerte de ofrenda para la Pachamama.

Mica, explicó que los motivos por los que lo habrían enterrado serían porque en la zona hay una infraestructura todavía a medio construir, de modo que asume que “me han querido meter de sullu” a cambio.

Ignorado por la policía

Finalmente, señaló a la prensa que cuando logró escapar, se dirigió rumbo a la estación policial para buscar ayuda, pero no encontró las respuestas que esperaba, puesto que no lo habrían tomado enserio debido a su estado cubierto de tierra

Ahora pide que el caso sea esclarecido y se indaguen responsabilidades.