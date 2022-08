Isabel Allende sobre su padre: “Estaría orgulloso del liderazgo de Gabriel Boric”

En una sincera conversación con La Entrevista de Puranoticia.cl, la senadora Isabel Allende, hija del expresidente Salvador Allende, destacó las virtudes del actual mandatario Gabriel Boric, dando a entender que su padre estaría muy orgulloso de los guiños que ha hecho hacia el pasado desde que llegó a La Moneda.

De hecho, lo primero que le confesó al periodista Pablo Yutronic, fue lo qué pensó del discurso que entregó el presidente Boric al iniciar su mandato:

“Sinceramente fue muy emocionante, sentí mucha emoción. Los gestos que ha hecho el presidente Boric -a mí en lo personal y a toda la gente que recuerda a Salvador Allende-, nos ha provocado una profunda emoción, porque no fue sólo el 11 que citó esas palabras. Por ejemplo, cuando se acercó al monumento”, dijo emocionada la senadora.

Asímismo describió el momento que le llenó de emoción: “El gesto cuando antes de asumir visitó La Moneda y va a la galería de los presidentes y se inclina ante la figura del presidente Allende. Son gestos que delatan un profundo respeto (…) Esos homenajes que ha realizado el presidente Boric es porque es capaz de entender que una figura como la de Salvador Allende buscaba profundos cambios” explicó Isabel Allende a Puranoticia.cl.

“Estaría orgulloso de Gabriel Boric”

Cuando le preguntaron directamente ¿Usted cree que el presidente Allende estaría orgulloso de esta gestión, de la figura de Gabriel Boric? su respuesta no se hizo esperar.

“A ver, estoy segura que estaría muy orgulloso de la figura y liderazgo como la de Gabriel Boric. No me gusta tomar palabras de alguien que ya no está para decirlas en persona, pero estoy segura que apreciaría a una persona como él (Boric), porque creo que detrás hay una persona muy honesta, que de verdad cree lo que está planteando y jugándosela”, dijo la senadora (en referencia al actual mandatario).

“Además, creo que ha hecho un recorrido tremendo desde dirigente estudiantil hacia adelante, y con una madurez que a veces a uno le asombra (…) El presidente Boric entiende que la sociedad se construye sobre las bases de esas figuras que vivieron antes y que ejercieron su liderazgo, en esta sociedad que se ha ido construyendo a lo largo de su historia, y, por lo tanto, le debemos mucho a quienes se la jugaron por nosotros en el pasado. Entonces creo que el presidente Allende tendría una gran identificación con él (Boric)” aseveró la senadora por la Región de Valparaíso.

“Las encuestas... a veces se han equivocado”

Entre otros temas le consultaron por el histórico Plebiscito que se avecina, el mismo que en diversas encuestas está dando por vencedor al Rechazo.

“Yo creo que las encuestas son una foto del momento, y todo está muy cambiante, y a veces las encuestas se han equivocado . Es cosa de recordar la primera vuelta presidencial, cómo se equivocaron todas las encuestas. Me acuerdo como decían que Lavín iba ganar, etcétera, etcétera, etcétera, y por el otro lado, supuestamente iba ser Jadue”, aseguró.

“Nunca nadie dijo que iba ser Boric en la primera vuelta, entonces yo creo que las encuestas hay que tomárselas en serio, hay algunas mejores que otras, pero sí yo creo que son una foto del momento, como también tenemos casos flagrantes de equivocaciones” finalizó la senadora en conversación con Puranoticia.cl.